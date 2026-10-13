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Сделка по дизелю и переговоры по Украине – главные заявления Рябкова - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Сделка по дизелю и переговоры по Украине – главные заявления Рябкова
Сделка по дизелю и переговоры по Украине – главные заявления Рябкова - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Сделка по дизелю и переговоры по Украине – главные заявления Рябкова
Результаты телефонного разговора президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа ошеломили тех, кто выступает за эскалацию украинского РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T18:19
2026-10-13T18:23
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Результаты телефонного разговора президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа ошеломили тех, кто выступает за эскалацию украинского конфликта. Об этом журналистам во вторник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конечно, беспрецедентный, совершенно, результат телефонного разговора президентов... ошеломил многих в партии войны, а эта партия многочисленна. Мы всегда выступали и выступаем в пользу политического решения. Если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем. И позиция переговорная от этого противоположной стороны ослабнет. Чем быстрее они осознают это, тем лучше", – цитирует Рябкова РИА Новости.По словам Рябкова, сделка по дизтопливу "сильно работает на вразумление тех, кто этого еще не понял". Замминистра подчеркнул, что Россия также никогда не прерывала контакты с США по Украине, но утечек по их содержанию не допустит. При этом конкретной договоренности по трехсторонней встрече США, России и Украины нет."Как я понимаю, конкретной договоренности на этот счет нет. Возрастут ли шансы, зависит, прежде всего, от позиции тех, кто имеет влияние на Киев. Без должного нажима на Киев никаких сдвигов не будет", – сказал Рябков.Также дипломат подчеркнул, что новый раунд консультаций России и США по устранению взаимных "раздражителей" в отношениях может пройти до конца года. Готовящиеся новые антироссийские санкции ЕС он назвал рассчитанными на европейского обывателя и подчеркнул, что РФ давно научилась работать в условиях санкционного нажима.Договоренности РФ и США о поставках российского дизтоплива на мировые рынки позволят поддержать платежный баланс России, в бюджет страны поступят доходы от деятельности нефтяных компаний, которые будут заниматься экспортом, заявил ранее во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сообщил о разговоре с ПутинымМинфин США немедленно даст лицензию на поставки дизтоплива из РоссииРоссия и США ведут переговоры о поставках дизтоплива
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сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика
Сделка по дизелю и переговоры по Украине – главные заявления Рябкова

Сделка по дизельному топливу работает на вразумление ЕС и Киева – Рябков

18:19 13.10.2026 (обновлено: 18:23 13.10.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Результаты телефонного разговора президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа ошеломили тех, кто выступает за эскалацию украинского конфликта. Об этом журналистам во вторник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конечно, беспрецедентный, совершенно, результат телефонного разговора президентов... ошеломил многих в партии войны, а эта партия многочисленна. Мы всегда выступали и выступаем в пользу политического решения. Если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем. И позиция переговорная от этого противоположной стороны ослабнет. Чем быстрее они осознают это, тем лучше", – цитирует Рябкова РИА Новости.
По словам Рябкова, сделка по дизтопливу "сильно работает на вразумление тех, кто этого еще не понял". Замминистра подчеркнул, что Россия также никогда не прерывала контакты с США по Украине, но утечек по их содержанию не допустит. При этом конкретной договоренности по трехсторонней встрече США, России и Украины нет.
"Как я понимаю, конкретной договоренности на этот счет нет. Возрастут ли шансы, зависит, прежде всего, от позиции тех, кто имеет влияние на Киев. Без должного нажима на Киев никаких сдвигов не будет", – сказал Рябков.
Также дипломат подчеркнул, что новый раунд консультаций России и США по устранению взаимных "раздражителей" в отношениях может пройти до конца года. Готовящиеся новые антироссийские санкции ЕС он назвал рассчитанными на европейского обывателя и подчеркнул, что РФ давно научилась работать в условиях санкционного нажима.
Договоренности РФ и США о поставках российского дизтоплива на мировые рынки позволят поддержать платежный баланс России, в бюджет страны поступят доходы от деятельности нефтяных компаний, которые будут заниматься экспортом, заявил ранее во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов.
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