https://crimea.ria.ru/20261013/samoe-vremya-zachem-shkolnikam-kurs-po-ii-i-tsifrovoy-bezopasnosti-1160151912.html

Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности

Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности

С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T08:36

2026-10-13T08:36

2026-10-13T08:36

дети

цифровая безопасность

общество

школа

образование в россии

интернет

искусственный интеллект

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и несовершеннолетних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.Со второй четверти этого учебного года во всех школах России вводится специальный курс об использовании ИИ и информбезопасности. Он рассчитан на учеников с 5 по 11 классы."Мы понимаем, что сейчас дети, скорее всего, даже не набирают уже текст клавишами и даже на экране телефона, а просто диктуют его, общаются с AI-ассистентами. Статистика Медиаскопа показывает, что уже пять процентов детей в нашей стране постоянно получают информацию через AI-ассистентов. И этот процент, я думаю, будет расти, потому что еще буквально год назад таких цифр не было", - обратил внимание он.Поэтому необходимо учить подрастающее поколение медиаграмотности, так как новое поколение по-другому взаимодействует с информационной средой, обозначил он.Главная цель введения нового школьного курса, на его взгляд, ориентирована прежде всего на повышение безопасности детей и подростков в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИОнищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменцииПутин поддержал идею создания нейросети в образовании

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, цифровая безопасность, общество, школа, образование в россии, интернет, искусственный интеллект, мнения