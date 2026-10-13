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Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T08:36
2026-10-13T08:36
дети
цифровая безопасность
общество
школа
образование в россии
интернет
искусственный интеллект
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и несовершеннолетних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.Со второй четверти этого учебного года во всех школах России вводится специальный курс об использовании ИИ и информбезопасности. Он рассчитан на учеников с 5 по 11 классы."Мы понимаем, что сейчас дети, скорее всего, даже не набирают уже текст клавишами и даже на экране телефона, а просто диктуют его, общаются с AI-ассистентами. Статистика Медиаскопа показывает, что уже пять процентов детей в нашей стране постоянно получают информацию через AI-ассистентов. И этот процент, я думаю, будет расти, потому что еще буквально год назад таких цифр не было", - обратил внимание он.Поэтому необходимо учить подрастающее поколение медиаграмотности, так как новое поколение по-другому взаимодействует с информационной средой, обозначил он.Главная цель введения нового школьного курса, на его взгляд, ориентирована прежде всего на повышение безопасности детей и подростков в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИОнищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменцииПутин поддержал идею создания нейросети в образовании
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дети, цифровая безопасность, общество, школа, образование в россии, интернет, искусственный интеллект, мнения
Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности

Курс по ИИ и цифровой безопасности для 5-11 классов поможет защитить детей в сети - мнение

08:36 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и несовершеннолетних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.
Со второй четверти этого учебного года во всех школах России вводится специальный курс об использовании ИИ и информбезопасности. Он рассчитан на учеников с 5 по 11 классы.
"Мы понимаем, что сейчас дети, скорее всего, даже не набирают уже текст клавишами и даже на экране телефона, а просто диктуют его, общаются с AI-ассистентами. Статистика Медиаскопа показывает, что уже пять процентов детей в нашей стране постоянно получают информацию через AI-ассистентов. И этот процент, я думаю, будет расти, потому что еще буквально год назад таких цифр не было", - обратил внимание он.
Поэтому необходимо учить подрастающее поколение медиаграмотности, так как новое поколение по-другому взаимодействует с информационной средой, обозначил он.
"Очень своевременно это введено. Понятно, что пока это будет пилот, и это цифровая безопасность, цифровая гигиена и понимание, собственно, всего информационного пространства. И уже дальше следующий виток – это изучение цифровых технологий как возможность ими пользоваться", - подчеркнул Роман Серебряный.
Главная цель введения нового школьного курса, на его взгляд, ориентирована прежде всего на повышение безопасности детей и подростков в интернете.

"При том количестве взломов и том количестве данных, которые мы отдаем в сеть, и дети иногда даже не понимают, с кем они взаимодействуют - человек это, бот или злоумышленник. Взламываются аккаунты, ребята публикуют фотографии, какие-то вещи о себе. То есть надо понимать, где границы, поэтому цифровая безопасность и цифровая гигиена — это первично. А уже потом владение технологиями", - заключил Серебряный.

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детиЦифровая безопасностьОбществоШколаОбразование в РоссииИнтернетИскусственный интеллектМнения
 
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