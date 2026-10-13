https://crimea.ria.ru/20261013/rossiyskie-boytsy-sozdali-vozdushnyy-barer-ot-dronov-vsu-na-zaporozhe-1160163205.html

Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье

Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье

Операторы подразделений противовоздушной обороны и беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T21:45

2026-10-13T21:45

2026-10-13T21:45

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Операторы подразделений противовоздушной обороны и беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с мобильными огневыми группами ведут активную боевую работу по уничтожению вражеских дронов в Запорожской области.Как рассказали в Минобороны РФ, дроноводы российских войск успешно обнаруживают и ликвидируют беспилотники ВСУ различного класса, в том числе тяжелые ударные гексакоптеры, применяя тактику тарана в воздушном бою. Операторы высокоманевренных беспилотников оперативно выходят на перехват и атакуют дрон противника, своевременно предотвращая сброс боеприпасов.Благодаря профессиональным и слаженным действиям десантников, воздушные цели своевременно берутся на сопровождение и уничтожаются, не достигнув своей цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойГаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, видео