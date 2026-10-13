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Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
Операторы подразделений противовоздушной обороны и беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T21:45
2026-10-13T21:45
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Операторы подразделений противовоздушной обороны и беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с мобильными огневыми группами ведут активную боевую работу по уничтожению вражеских дронов в Запорожской области.Как рассказали в Минобороны РФ, дроноводы российских войск успешно обнаруживают и ликвидируют беспилотники ВСУ различного класса, в том числе тяжелые ударные гексакоптеры, применяя тактику тарана в воздушном бою. Операторы высокоманевренных беспилотников оперативно выходят на перехват и атакуют дрон противника, своевременно предотвращая сброс боеприпасов.Благодаря профессиональным и слаженным действиям десантников, воздушные цели своевременно берутся на сопровождение и уничтожаются, не достигнув своей цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойГаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, видео
Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье

Российские дроноводы создали воздушный заслон от беспилотников ВСУ в Запорожской области

21:45 13.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Операторы подразделений противовоздушной обороны и беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с мобильными огневыми группами ведут активную боевую работу по уничтожению вражеских дронов в Запорожской области.
Как рассказали в Минобороны РФ, дроноводы российских войск успешно обнаруживают и ликвидируют беспилотники ВСУ различного класса, в том числе тяжелые ударные гексакоптеры, применяя тактику тарана в воздушном бою. Операторы высокоманевренных беспилотников оперативно выходят на перехват и атакуют дрон противника, своевременно предотвращая сброс боеприпасов.
"На наиболее опасных участках подразделениями противовоздушной обороны и беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ фактически создаются "воздушные заслоны", которые позволяют перехватывать цели на дальних подступах и безопасном расстоянии от позиций войск и населенных пунктов Запорожской области", - говорится в сообщении.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям десантников, воздушные цели своевременно берутся на сопровождение и уничтожаются, не достигнув своей цели.
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