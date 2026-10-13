https://crimea.ria.ru/20261013/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-vveden-v-gelendzhike-i-novorossiyske-1160185744.html

Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске

Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске

Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T21:37

2026-10-13T21:37

2026-10-13T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря, соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Документ опубликован на сайте краевой администрации.Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации привлекут РСЧС. Им будет необходимо усилить контроль за состоянием окружающей среды, проводить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. При необходимости будут введены круглосуточные дежурства, отмечается в тексте распоряжения. Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовали не допустить выбросов нефтепродуктов на берег.Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.По данным Минтранса России, во вторник танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти.По информации Морспасслужбы на данный момент новых разливов нефтепродуктов в акватории Черного моря не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261013/zakharova-vsu-atakuyut-suda-v-chernom-more-v-popytke-obespechit-postavki-oruzhiya-1160184117.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, геленджик, танкер, атаки всу, новости, кубань, краснодарский край