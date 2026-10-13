Рейтинг@Mail.ru
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-vveden-v-gelendzhike-i-novorossiyske-1160185744.html
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T21:37
2026-10-13T21:43
новороссийск
геленджик
танкер
атаки всу
новости
кубань
краснодарский край
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_0:26:3354:1912_1920x0_80_0_0_29f017383c85cf36641494f5fec9ed0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря, соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Документ опубликован на сайте краевой администрации.Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации привлекут РСЧС. Им будет необходимо усилить контроль за состоянием окружающей среды, проводить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. При необходимости будут введены круглосуточные дежурства, отмечается в тексте распоряжения. Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовали не допустить выбросов нефтепродуктов на берег.Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.По данным Минтранса России, во вторник танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти.По информации Морспасслужбы на данный момент новых разливов нефтепродуктов в акватории Черного моря не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261013/zakharova-vsu-atakuyut-suda-v-chernom-more-v-popytke-obespechit-postavki-oruzhiya-1160184117.html
новороссийск
геленджик
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/0d/1137229659_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c232301c92589716ce400530f3f4dcb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, геленджик, танкер, атаки всу, новости, кубань, краснодарский край
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске

Режим повышенной готовности ввели в двух городах Кубани из-за риска разлива нефтепродуктов

21:37 13.10.2026 (обновлено: 21:43 13.10.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря, соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Документ опубликован на сайте краевой администрации.
"В результате атак безэкипажными катерами 6 октября 2026 года на морские суда в акватории Черного моря произошли аварии. В связи со сложившейся обстановкой возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера в границах муниципальных образований Краснодарского края городской округ город-курорт Геленджик, городской округ город-герой Новороссийск, источником которой может явиться разлив нефтепродуктов", - говорится в распоряжении.
Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации привлекут РСЧС. Им будет необходимо усилить контроль за состоянием окружающей среды, проводить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. При необходимости будут введены круглосуточные дежурства, отмечается в тексте распоряжения. Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовали не допустить выбросов нефтепродуктов на берег.
Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.
По данным Минтранса России, во вторник танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти.
По информации Морспасслужбы на данный момент новых разливов нефтепродуктов в акватории Черного моря не обнаружено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 19:02
Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
 
НовороссийскГеленджикТанкерАтаки ВСУНовостиКубаньКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:30Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
22:33Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
22:05Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
21:45Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
21:37Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
21:33В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
21:22Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
21:12Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов
20:55Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
20:4870 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
20:46Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей
20:32Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
20:02Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
19:55Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
19:41Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
19:26Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
19:17В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
19:02Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Лента новостейМолния