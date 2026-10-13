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Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T21:37
2026-10-13T21:37
2026-10-13T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря, соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Документ опубликован на сайте краевой администрации.Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации привлекут РСЧС. Им будет необходимо усилить контроль за состоянием окружающей среды, проводить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. При необходимости будут введены круглосуточные дежурства, отмечается в тексте распоряжения. Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовали не допустить выбросов нефтепродуктов на берег.Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.По данным Минтранса России, во вторник танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти.По информации Морспасслужбы на данный момент новых разливов нефтепродуктов в акватории Черного моря не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, геленджик, танкер, атаки всу, новости, кубань, краснодарский край
Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
Режим повышенной готовности ввели в двух городах Кубани из-за риска разлива нефтепродуктов
21:37 13.10.2026 (обновлено: 21:43 13.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря, соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Документ опубликован на сайте краевой администрации.
"В результате атак безэкипажными катерами 6 октября 2026 года на морские суда в акватории Черного моря произошли аварии. В связи со сложившейся обстановкой возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера в границах муниципальных образований Краснодарского края городской округ город-курорт Геленджик, городской округ город-герой Новороссийск, источником которой может явиться разлив нефтепродуктов", - говорится в распоряжении.
Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации привлекут РСЧС. Им будет необходимо усилить контроль за состоянием окружающей среды, проводить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. При необходимости будут введены круглосуточные дежурства, отмечается в тексте распоряжения. Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы рекомендовали не допустить выбросов нефтепродуктов на берег.
Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.
По данным Минтранса России, во вторник танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти.
По информации
Морспасслужбы на данный момент новых разливов нефтепродуктов в акватории Черного моря не обнаружено.
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