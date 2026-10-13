https://crimea.ria.ru/20261013/regiony-rossii-pytalis-atakovat-883-ukrainskikh-bespilotnika-1160168333.html

Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника

Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника

За минувшие сутки над территорией России уничтожено 883 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T12:49

2026-10-13T12:49

2026-10-13T12:49

россия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России уничтожено 883 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их хранения. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск российских Вооруженных сил.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеНад Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотниковВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)