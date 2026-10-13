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Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника
Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника
За минувшие сутки над территорией России уничтожено 883 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T12:49
2026-10-13T12:49
2026-10-13T12:49
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новости сво
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России уничтожено 883 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их хранения. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск российских Вооруженных сил.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеНад Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотниковВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
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россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника
Регионы России пытались атаковать 883 украинских беспилотника - Минобороны