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Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб
Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб
Разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:22
2026-10-13T14:22
2026-10-13T14:22
краснодарский край
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танкер
разлив нефтепродуктов
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. По информации оперштаба, сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере. Однако эта информация не соответствует действительности, отметили в оперштабе.Также 12 октября в Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи
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краснодарский край, новости, танкер, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море
Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб
На Кубани не зафиксировали разлив нефти в Черном море - оперштаб