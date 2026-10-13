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Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб
Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб
Разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:22
2026-10-13T14:22
краснодарский край
новости
танкер
разлив нефтепродуктов
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. По информации оперштаба, сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере. Однако эта информация не соответствует действительности, отметили в оперштабе.Также 12 октября в Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодарский край, новости, танкер, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море
Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб

На Кубани не зафиксировали разлив нефти в Черном море - оперштаб

14:22 13.10.2026
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа граждане Индии спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено.
По информации оперштаба, сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере. Однако эта информация не соответствует действительности, отметили в оперштабе.
"В Федеральном государственном бюджетном учреждении "Морская спасательная служба", специалисты которого проводят мониторинг акватории Черного моря, загрязнений нефтепродуктами не подтверждают", - говорится в сообщении оперштаба.
Также 12 октября в Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах.
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Краснодарский крайНовостиТанкерРазлив нефтепродуктовРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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