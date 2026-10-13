https://crimea.ria.ru/20261013/razliva-nefti-u-beregov-kubani-ne-zafiksirovano--opershtab--1160171847.html

Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб

Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Разлива нефти у берегов Кубани не зафиксировано – оперштаб

Разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T14:22

2026-10-13T14:22

2026-10-13T14:22

краснодарский край

новости

танкер

разлив нефтепродуктов

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Разлива нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края не зафиксировано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.Во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера Aframax Rio с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа – граждане Индии – спасены, пострадавших нет. Открытое горение на танкере ликвидировано. Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено. По информации оперштаба, сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере. Однако эта информация не соответствует действительности, отметили в оперштабе.Также 12 октября в Сочи опровергли информацию о выбросах нефтепродуктов на берег и пострадавших от этого птицах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и АнапыЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, танкер, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море