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Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты
Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носит стратегический и взаимовыгодный характер. Об этом шла речь в телефонном разговоре... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:23
2026-10-13T15:23
владимир путин (политик)
оаэ
новости
россия
сша
дизельное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носит стратегический и взаимовыгодный характер. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.В частности, во время беседы были затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонной беседы Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива. Также стороны обсудили перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива.9 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакВажный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
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владимир путин (политик), оаэ , новости, россия, сша, дизельное топливо
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты

Путин обсудил с президентом ОАЭ достигнутые с Трампом договоренности о поставках дизеля

15:23 13.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носит стратегический и взаимовыгодный характер. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
В частности, во время беседы были затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонной беседы Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива. Также стороны обсудили перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива.
"В контексте отмечаемого в 2026 году 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества... Условлено о продолжении личных контактов", – сообщается в официальном канале Кремля в МАКС.
9 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
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Владимир Путин (политик)ОАЭНовостиРоссияСШАДизельное топливо
 
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