https://crimea.ria.ru/20261013/prezidenty-rossii-i-oae-obgovorili-postavki-rossiyskogo-dizelya-v-shtaty-1160175787.html
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты
Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носит стратегический и взаимовыгодный характер. Об этом шла речь в телефонном разговоре... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:23
2026-10-13T15:23
2026-10-13T15:23
владимир путин (политик)
оаэ
новости
россия
сша
дизельное топливо
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носит стратегический и взаимовыгодный характер. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.В частности, во время беседы были затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонной беседы Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива. Также стороны обсудили перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива.9 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакВажный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
оаэ
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), оаэ , новости, россия, сша, дизельное топливо
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты
Путин обсудил с президентом ОАЭ достигнутые с Трампом договоренности о поставках дизеля