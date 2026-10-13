https://crimea.ria.ru/20261013/prezidenty-rossii-i-oae-obgovorili-postavki-rossiyskogo-dizelya-v-shtaty-1160175787.html

Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты

Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты

Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носит стратегический и взаимовыгодный характер. Об этом шла речь в телефонном разговоре... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T15:23

2026-10-13T15:23

2026-10-13T15:23

владимир путин (политик)

оаэ

новости

россия

сша

дизельное топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) носит стратегический и взаимовыгодный характер. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.В частности, во время беседы были затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонной беседы Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива. Также стороны обсудили перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива.9 октября Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакВажный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), оаэ , новости, россия, сша, дизельное топливо