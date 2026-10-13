https://crimea.ria.ru/20261013/postavili-na-mesto-pochemu-ssha-ne-predupredili-zelenskogo-o-nochnom-udare-1160171326.html

Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе

Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе

Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T14:10

2026-10-13T14:10

2026-10-13T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.Манойло выразил уверенность, что разведданные от американцев и европейцев как шли, так и продолжают поступать на передовые командные пункты ВСУ. Но то, что об ударе баллистических ракет не был предупрежден сам Зеленский – это намек непосредственно главе киевского режима, убежден эксперт.Как отметил Манойло, глава киевского режима часто "не видит граней" в отношениях со своим американским хозяином и начинает вести себя так, как если бы он был равным главе Белого дома.При этом, по мнению политолога, Трамп очень просто может заменить Зеленского кем-то другим, поскольку тот полностью зависит от США. Но пока американский лидер не планирует этого делать, так как нынешний глава киевского режима его вполне устраивает.Ранее Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Президент РФ Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужна новая Украина: британский политик сделал неожиданное заявлениеПочему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, мнения, политика, сша, украина, удары по украине, новости сво, дональд трамп, владимир зеленский