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Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе
Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе
Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T14:10
2026-10-13T14:10
андрей манойло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.Манойло выразил уверенность, что разведданные от американцев и европейцев как шли, так и продолжают поступать на передовые командные пункты ВСУ. Но то, что об ударе баллистических ракет не был предупрежден сам Зеленский – это намек непосредственно главе киевского режима, убежден эксперт.Как отметил Манойло, глава киевского режима часто "не видит граней" в отношениях со своим американским хозяином и начинает вести себя так, как если бы он был равным главе Белого дома.При этом, по мнению политолога, Трамп очень просто может заменить Зеленского кем-то другим, поскольку тот полностью зависит от США. Но пока американский лидер не планирует этого делать, так как нынешний глава киевского режима его вполне устраивает.Ранее Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.Президент РФ Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужна новая Украина: британский политик сделал неожиданное заявлениеПочему Трамп заговорил о смене власти на УкраинеКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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андрей манойло, мнения, политика, сша, украина, удары по украине, новости сво, дональд трамп, владимир зеленский
Поставили на место: почему США не предупредили Зеленского о ночном ударе

США не предупредили Киев о ракетном ударе с целью поставить на место Зеленского – эксперт

14:10 13.10.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Ранее во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.
Манойло выразил уверенность, что разведданные от американцев и европейцев как шли, так и продолжают поступать на передовые командные пункты ВСУ. Но то, что об ударе баллистических ракет не был предупрежден сам Зеленский – это намек непосредственно главе киевского режима, убежден эксперт.
"Мол, если русские захотят какую-нибудь баллистическую ракету запустить бункеру Зеленского, американцы могут и "забыть предупредить" об этих ракетах. Зеленский, будучи человеком предельно наглым и злобным, но трусливым, сейчас очень сильно испугался. В данном случае (президент США Дональд) Трамп поставил Зеленского на место и напомнил ему о бренности его существования", - сказал политолог.
Как отметил Манойло, глава киевского режима часто "не видит граней" в отношениях со своим американским хозяином и начинает вести себя так, как если бы он был равным главе Белого дома.

"Этот испуг с точки зрения американских политтехнологов, должен иметь для Зеленского воспитательную функцию", - полагает аналитик.

При этом, по мнению политолога, Трамп очень просто может заменить Зеленского кем-то другим, поскольку тот полностью зависит от США. Но пока американский лидер не планирует этого делать, так как нынешний глава киевского режима его вполне устраивает.
Ранее Трамп заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
Президент РФ Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в киевские власти действительно решат их провести, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Андрей МанойлоМненияПолитикаСШАУкраинаУдары по УкраинеНовости СВОДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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