https://crimea.ria.ru/20261013/pogibshego-pri-spasenii-utopayuschey-nagradili-posmertno-1160178431.html

Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно

Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно

Вдове мужчины, который ценой своей жизни в шторм спас утопающую девушку на одном из крымских пляжей, вручили медаль "За мужество и доблесть". РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T15:51

2026-10-13T15:51

2026-10-13T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вдове мужчины, который ценой своей жизни в шторм спас утопающую девушку на одном из крымских пляжей, вручили медаль "За мужество и доблесть".Награда спасшему девушку Денису Грибахо была присвоена указом главы Республики Крым Сергея Аксенова. Медаль вручили вдове погибшего Анастасии.Как рассказали в МЧС Крыма, 29 августа на пляже в поселке Фрунзе Сакского района Денис Грибахо кинулся в штормовое море на спасение девушки, которую на сап-борде оттягивало от берега.В МЧС заверили, что погибший показал пример истинной доблести."Подвиг Дениса Владимировича — это не просто строка в отчете. Это пример того, что мы называем профессией спасателя, даже когда человек не носит форму. В тот день на пляже он действовал не по инструкции, а по велению сердца. Он, не раздумывая, шагнул в бушующую воду, чтобы подарить жизнь другому. Сегодня, вручая эту награду его супруге Анастасии, мы склоняем головы перед его мужеством", - обратился к супруге погибшего министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.Ранее в МЧС Крыма рассказали, что в республике с начала года и по сентябрь случилось 25 происшествий на водных объектах, погибли 17 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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