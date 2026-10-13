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Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно
Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно
Вдове мужчины, который ценой своей жизни в шторм спас утопающую девушку на одном из крымских пляжей, вручили медаль "За мужество и доблесть". РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:51
2026-10-13T15:51
2026-10-13T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вдове мужчины, который ценой своей жизни в шторм спас утопающую девушку на одном из крымских пляжей, вручили медаль "За мужество и доблесть".Награда спасшему девушку Денису Грибахо была присвоена указом главы Республики Крым Сергея Аксенова. Медаль вручили вдове погибшего Анастасии.Как рассказали в МЧС Крыма, 29 августа на пляже в поселке Фрунзе Сакского района Денис Грибахо кинулся в штормовое море на спасение девушки, которую на сап-борде оттягивало от берега.В МЧС заверили, что погибший показал пример истинной доблести."Подвиг Дениса Владимировича — это не просто строка в отчете. Это пример того, что мы называем профессией спасателя, даже когда человек не носит форму. В тот день на пляже он действовал не по инструкции, а по велению сердца. Он, не раздумывая, шагнул в бушующую воду, чтобы подарить жизнь другому. Сегодня, вручая эту награду его супруге Анастасии, мы склоняем головы перед его мужеством", - обратился к супруге погибшего министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.Ранее в МЧС Крыма рассказали, что в республике с начала года и по сентябрь случилось 25 происшествий на водных объектах, погибли 17 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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награды, крым, мчс крыма, новости крыма, происшествия, алексей еременко
Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно
Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно - в МЧС Крыма медаль вручили вдове
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Вдове мужчины, который ценой своей жизни в шторм спас утопающую девушку на одном из крымских пляжей, вручили медаль "За мужество и доблесть".
Награда спасшему девушку Денису Грибахо была присвоена указом главы Республики Крым Сергея Аксенова. Медаль вручили вдове погибшего Анастасии.
Как рассказали в МЧС Крыма, 29 августа на пляже в поселке Фрунзе Сакского района Денис Грибахо кинулся в штормовое море на спасение девушки, которую на сап-борде оттягивало от берега.
"Денис незамедлительно бросился на помощь, сумел добраться до нее и вытолкнуть к суше. Однако сам выбраться на берег уже не смог", - описали гибель героя в пресс-службе МЧС Крыма.
В МЧС заверили, что погибший показал пример истинной доблести.
"Подвиг Дениса Владимировича — это не просто строка в отчете. Это пример того, что мы называем профессией спасателя, даже когда человек не носит форму. В тот день на пляже он действовал не по инструкции, а по велению сердца. Он, не раздумывая, шагнул в бушующую воду, чтобы подарить жизнь другому. Сегодня, вручая эту награду его супруге Анастасии, мы склоняем головы перед его мужеством", - обратился к супруге погибшего министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.
Ранее в МЧС Крыма рассказали, что в республике с начала года и по сентябрь случилось 25 происшествий
на водных объектах, погибли 17 человек.
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