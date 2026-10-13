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Обесточены 26 населенных пунктов в центре Крыма
Обесточены 26 населенных пунктов в центре Крыма - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Обесточены 26 населенных пунктов в центре Крыма
26 сел и поселков Красногвардейского района Крыма остались без света во вторник, 13 октября. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T12:19
2026-10-13T12:19
2026-10-13T12:19
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василий грабован
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 26 сел и поселков Красногвардейского района Крыма остались без света во вторник, 13 октября. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в своем канале в МАКС.По информации Грабована, до 17:00 ограничена подача электроэнергии в населенные пункты Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Рогово, Краснознаменка, Полтавка, Прямое, Котельниково, Ленинское, Звездное, Новоалексеевка, Амурское, Искра, Новозуевка, Октябрьское, Курганное, Заречное, Пятихатка (частично), Цветково, Новоивановка, Менделеево, Марьяновка, Некрасово, Красный Партизан, Комаровка, Удачное.Ранее сообщалось, что в среду, 14 октября, 16 сел и поселков Красногвардейского района останутся без света. Будут проводится работы на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города и два района Крыма во вторник останутся без светаБахчисарай на день останется без светаВ Алуште и прибрежных селах на четыре дня отключат газ
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крым, новости крыма, красногвардейский район, отключение электроэнергии в крыму, василий грабован
Обесточены 26 населенных пунктов в центре Крыма
В Красногвардейском районе Крыма без света остались 26 сел и поселков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 26 сел и поселков Красногвардейского района Крыма остались без света во вторник, 13 октября. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в своем канале в МАКС.
"Сегодня отключение электроэнергии. Работают бригады РЭС", – написал он.
По информации Грабована, до 17:00 ограничена подача электроэнергии в населенные пункты Симоненко, Трактовое, Тимошенко, Рогово, Краснознаменка, Полтавка, Прямое, Котельниково, Ленинское, Звездное, Новоалексеевка, Амурское, Искра, Новозуевка, Октябрьское, Курганное, Заречное, Пятихатка (частично), Цветково, Новоивановка, Менделеево, Марьяновка, Некрасово, Красный Партизан, Комаровка, Удачное.
Ранее сообщалось, что в среду, 14 октября, 16 сел и поселков Красногвардейского района останутся без света
. Будут проводится работы на сетях.
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