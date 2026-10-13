https://crimea.ria.ru/20261013/novye-regiony-smogut-vospolzovatsya-gospodderzhkoy-agrostrakhovaniya-1160163546.html

Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования

Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования

Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут с 2027 года получать субсидии на оплату части страховой... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T10:37

2026-10-13T10:37

2026-10-13T10:37

правительство россии

михаил мишустин

агропромышленный комплекс (апк)

господдержка

страхование

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/03/1158215964_0:49:1312:787_1920x0_80_0_0_a367dac15e4b01e792310ce87e2f71ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут с 2027 года получать субсидии на оплату части страховой премии по договорам агрострахования. Об этом сообщило правительство России в своем канале в МАКС.По словам председателя правительства Михаила Мишустина, принятое решение будет способствовать интеграции новых регионов, их выходу на общероссийский уровень в ключевых сферах социального и экономического развития.Ранее сообщалось, что аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны. В частности, аграрии в этом году столкнулись с проблемой логистики, федеральные власти прорабатывают пути решения этого вопроса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриевАксенов поблагодарил крымских аграриев за самоотверженный трудВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, михаил мишустин, агропромышленный комплекс (апк), господдержка, страхование, новости