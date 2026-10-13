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Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут с 2027 года получать субсидии на оплату части страховой... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T10:37
2026-10-13T10:37
2026-10-13T10:37
правительство россии
михаил мишустин
агропромышленный комплекс (апк)
господдержка
страхование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут с 2027 года получать субсидии на оплату части страховой премии по договорам агрострахования. Об этом сообщило правительство России в своем канале в МАКС.По словам председателя правительства Михаила Мишустина, принятое решение будет способствовать интеграции новых регионов, их выходу на общероссийский уровень в ключевых сферах социального и экономического развития.Ранее сообщалось, что аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны. В частности, аграрии в этом году столкнулись с проблемой логистики, федеральные власти прорабатывают пути решения этого вопроса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриевАксенов поблагодарил крымских аграриев за самоотверженный трудВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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правительство россии, михаил мишустин, агропромышленный комплекс (апк), господдержка, страхование, новости
Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
Новые регионы смогут воспользоваться программой господдержки агрострахования