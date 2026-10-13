Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма - главное на утро вторника - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-vtornika-1160158616.html
Новости Крыма - главное на утро вторника
Новости Крыма - главное на утро вторника - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Новости Крыма - главное на утро вторника
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T06:29
2026-10-13T06:29
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
крымский мост
энергосистема крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0b/1160118025_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0fdb74d0fa3ed7544821d20e545100b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.На территории Крыма с вечера понедельника была объявлена беспилотная опасность.Отбой дали только утром во вторник, в 5.36.Крымский мост ночью и утром работает штатно после кратковременной остановки движения вечером в понедельник. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. 13 октября в Бахчисарае с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объекте Таврического предприятия МЭС. По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0b/1160118025_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f40275706bbb5662cfef82785764384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост, энергосистема крыма
Новости Крыма - главное на утро вторника

Новости Крыма - главное на утро 13 октября

06:29 13.10.2026
 
Закат в Крыму
Закат в Крыму
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.
На территории Крыма с вечера понедельника была объявлена беспилотная опасность.
"Беспилотная опасность. Особое внимание жителям восточных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
Отбой дали только утром во вторник, в 5.36.
Крымский мост ночью и утром работает штатно после кратковременной остановки движения вечером в понедельник. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. 13 октября в Бахчисарае с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объекте Таврического предприятия МЭС. По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольКрымский мостЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
Лента новостейМолния