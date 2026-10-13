https://crimea.ria.ru/20261013/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-vtornika-1160158616.html
Новости Крыма - главное на утро вторника
Новости Крыма - главное на утро вторника - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Новости Крыма - главное на утро вторника
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T06:29
2026-10-13T06:29
2026-10-13T06:29
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
крымский мост
энергосистема крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0b/1160118025_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0fdb74d0fa3ed7544821d20e545100b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.На территории Крыма с вечера понедельника была объявлена беспилотная опасность.Отбой дали только утром во вторник, в 5.36.Крымский мост ночью и утром работает штатно после кратковременной остановки движения вечером в понедельник. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. 13 октября в Бахчисарае с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объекте Таврического предприятия МЭС. По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0b/1160118025_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f40275706bbb5662cfef82785764384.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост, энергосистема крыма
Новости Крыма - главное на утро вторника
Новости Крыма - главное на утро 13 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.
На территории Крыма с вечера понедельника была объявлена беспилотная опасность.
"Беспилотная опасность. Особое внимание жителям восточных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
Отбой дали только утром во вторник, в 5.36.
Крымский мост ночью и утром работает штатно после кратковременной остановки движения вечером в понедельник. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. 13 октября в Бахчисарае с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объекте Таврического предприятия МЭС. По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.