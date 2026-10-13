https://crimea.ria.ru/20261013/novosti-kryma---glavnoe-na-utro-vtornika-1160158616.html

Новости Крыма - главное на утро вторника

Новости Крыма - главное на утро вторника - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Новости Крыма - главное на утро вторника

В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T06:29

2026-10-13T06:29

2026-10-13T06:29

новости крыма

новости севастополя

крым

севастополь

крымский мост

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост ночью и утром во вторник работает штатно.Главное в Крыму и Севастополе на утро 13 октября - в подборке РИА Новости Крым.На территории Крыма с вечера понедельника была объявлена беспилотная опасность.Отбой дали только утром во вторник, в 5.36.Крымский мост ночью и утром работает штатно после кратковременной остановки движения вечером в понедельник. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Утром во вторник морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. 13 октября в Бахчисарае с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объекте Таврического предприятия МЭС. По возможности будут задействованы резервные схемы электроснабжения, а отдельных потребителей подключат к дизель-генераторным установкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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