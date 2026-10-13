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Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам
Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам
Нидерланды отказали российским гимнасткам в визах, посчитав их "угрозой международным отношениям", сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР). РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T17:26
2026-10-13T17:26
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спорт
нидерланды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Нидерланды отказали российским гимнасткам в визах, посчитав их "угрозой международным отношениям", сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР).ФГР намерена обратиться в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.Отмечается, что в официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой в качестве основания указано: "один или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям".Чемпионат мира в Роттердаме станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. По его итогам три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты.Ранее организаторы Чемпионата мира в Германии не разрешили российским гимнасткам выступать с флагом и гимном на предстоящем чемпионате мира.А до этого исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России.В июне российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мираРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батутеУ гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы
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россия, спорт, нидерланды, политика, чемпионат мира
Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам

Трем российским гимнасткам отказали в визах из-за "угрозы международным отношениям"

17:26 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото из архива Александра СакунаХудожественная гимнастика
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Фото из архива Александра Сакуна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Нидерланды отказали российским гимнасткам в визах, посчитав их "угрозой международным отношениям", сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР).

"Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали Чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора", - заявили в Федерации.

ФГР намерена обратиться в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.
Отмечается, что в официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой в качестве основания указано: "один или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям".
Чемпионат мира в Роттердаме станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. По его итогам три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты.
Ранее организаторы Чемпионата мира в Германии не разрешили российским гимнасткам выступать с флагом и гимном на предстоящем чемпионате мира.
А до этого исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
В июне российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта.
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