https://crimea.ria.ru/20261013/niderlandy-otkazali-v-vizakh-trem-rossiyskim-gimnastkam-1160180858.html

Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам

Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам

Нидерланды отказали российским гимнасткам в визах, посчитав их "угрозой международным отношениям", сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР). РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T17:26

2026-10-13T17:26

2026-10-13T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Нидерланды отказали российским гимнасткам в визах, посчитав их "угрозой международным отношениям", сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР).ФГР намерена обратиться в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.Отмечается, что в официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой в качестве основания указано: "один или несколько государств — членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям".Чемпионат мира в Роттердаме станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. По его итогам три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты.Ранее организаторы Чемпионата мира в Германии не разрешили российским гимнасткам выступать с флагом и гимном на предстоящем чемпионате мира.А до этого исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России.В июне российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пловцы взяли семь медалей на Кубке мираРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батутеУ гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы

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2026

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россия, спорт, нидерланды, политика, чемпионат мира