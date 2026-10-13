https://crimea.ria.ru/20261013/nelegalnaya-rabota-v-krymu-privela-migrantov-k-vydvoreniyu-iz-strany-1160178654.html

Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны

Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны

Крымские полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T17:59

2026-10-13T17:59

2026-10-13T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крымские полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за пределы России выдворены четверо иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, объектами проверки стали два крупных строительных объекта, расположенных на территории Сакского района.Как уточнили в МВД, полицейские выявили в том числе восемь фактов незаконной трудовой деятельности, шесть нарушений правил въезда либо режима пребывания в РФ, два нарушения миграционных правил."Всем нарушителям назначены административные штрафы. Кроме того, в отношении четырех иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы России с последующим установлением запрета на въезд сроком на три года", - указали в ведомстве.Полицейские устанавливают работодателей, незаконно привлекших мигрантов к трудовой деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор судаНа стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней АзииИз России депортировали около 100 тысяч мигрантов

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