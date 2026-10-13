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Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны
Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны
Крымские полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T17:59
2026-10-13T17:59
2026-10-13T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крымские полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за пределы России выдворены четверо иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, объектами проверки стали два крупных строительных объекта, расположенных на территории Сакского района.Как уточнили в МВД, полицейские выявили в том числе восемь фактов незаконной трудовой деятельности, шесть нарушений правил въезда либо режима пребывания в РФ, два нарушения миграционных правил."Всем нарушителям назначены административные штрафы. Кроме того, в отношении четырех иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы России с последующим установлением запрета на въезд сроком на три года", - указали в ведомстве.Полицейские устанавливают работодателей, незаконно привлекших мигрантов к трудовой деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор судаНа стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней АзииИз России депортировали около 100 тысяч мигрантов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, сакский район, крым, новости крыма
Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны
В Крыму провели рейд по поиску мигрантов-нелегалов – из РФ выдворены четверо нарушителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крымские полицейские при поддержке Росгвардии провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Сакском районе. По его итогам пресечено 17 правонарушений, за пределы России выдворены четверо иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, объектами проверки стали два крупных строительных объекта, расположенных на территории Сакского района.
"В ходе мероприятий правоохранителями проверено порядка 70 иностранных граждан и граждан Российской Федерации… По результатам мероприятия сотрудники полиции выявили 17 административных правонарушений в сфере миграции", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МВД, полицейские выявили в том числе восемь фактов незаконной трудовой деятельности, шесть нарушений правил въезда либо режима пребывания в РФ, два нарушения миграционных правил.
"Всем нарушителям назначены административные штрафы. Кроме того, в отношении четырех иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы России с последующим установлением запрета на въезд сроком на три года", - указали в ведомстве.
Полицейские устанавливают работодателей, незаконно привлекших мигрантов к трудовой деятельности.
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