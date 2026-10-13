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НАТО вооружается и меняет подход к военно-технической стратегии

НАТО вооружается и меняет подход к военно-технической стратегии - РИА Новости Крым, 13.10.2026

НАТО вооружается и меняет подход к военно-технической стратегии

Страны НАТО меняют подход к военно-технической стратегии и создают условия для лавинообразного оснащения оружием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T07:07

2026-10-13T07:07

2026-10-13T07:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Страны НАТО меняют подход к военно-технической стратегии и создают условия для лавинообразного оснащения оружием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников".Отмечается, что вместо дорогостоящих и высокотехнологичных средств поражения альянс делает ставку на упрощение всех комплектующих.Также сообщается, что в 2025–2026 годах в США происходит крупнейшая мобилизация оборонно-промышленного комплекса в сфере ракетного вооружения.По данным "Росконгресса", создание арсенала крылатых ракет большой дальности реализуется по отдельным программам для Военно-воздушных сил и Сухопутных войск США. Проекты опираются на единую технологическую базу. "Такая унификация напрямую обеспечивает снижение себестоимости изделия, сокращение цикла его производства и массовость выпуска", - поясняется в докладе.По двум оружейным программам Пентагон планирует закупить более 38 тысяч крылатых ракет большой дальности в течение ближайших пяти лет. Планируемый к выпуску объем изделий в четыре раза превышает совокупное количество крылатых ракет семейства AGM 158 JASSM и Tomahawk, произведенных в интересах США с 2004 по 2025 год.В последние годы отмечается активизация НАТО у западных границ России. Альянс называет это "сдерживанием агрессии". Москва, в свою очередь, не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.Президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба "Валдай" отметил, что тревожные тенденции на международной арене заставляют задуматься о том, как избежать самых катастрофических сценариев и сохранить глобальный мир и безопасность в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - ПатрушевГермания передаст Украине десятки тысяч дронов-перехватчиковЯдерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд росконгресс, сша, нато, оружие, в мире, новости