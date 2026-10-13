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Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
В сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом утром во вторник сообщил мэр столицы Сергей РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T07:40
2026-10-13T07:40
2026-10-13T07:40
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московская область
сергей собянин
новости сво
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом утром во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин уточнил, что 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.Накануне ночью шестнадцать беспилотников были уничтожены средствами ПВО на подлете к столице. В ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область, сергей собянин, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво
Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Над Московским регионом за ночь сбили 417 беспилотников ВСУ - Собянин