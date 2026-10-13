https://crimea.ria.ru/20261013/nalet-na-moskvu-i-oblast---sbity-bolee-417-bespilotnikov-vsu-1160159656.html

Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ

Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ

В сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом утром во вторник сообщил мэр столицы Сергей РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T07:40

2026-10-13T07:40

2026-10-13T07:40

москва

московская область

сергей собянин

новости сво

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом утром во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин уточнил, что 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.Накануне ночью шестнадцать беспилотников были уничтожены средствами ПВО на подлете к столице. В ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, сергей собянин, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво