https://crimea.ria.ru/20261013/my-idem-k-miru-simonyan-o-khode-svo-i-tselyakh-rossii-1160181353.html

"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России

"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России - РИА Новости Крым, 13.10.2026

"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России

Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T17:38

2026-10-13T17:38

2026-10-13T17:49

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маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в 2014 году. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с псковскими журналистами. Видеозапись встречи опубликована на странице Симоньян во "Вконтакте".Она указала, что за спиной Украины стоит Европа, в первую очередь - Великобритания, которая сподвигла киевский режим начать вооруженную агрессию против Донбасса, всячески его поощряет в этом, оказывает помощь и не хочет заканчивать конфликт.Журналист также отметила, что Россия никогда не планировала и не намеревается нападать на Европу, в чем ее обвиняют некоторые лидеры и спецслужбы стран Запада."У нас есть свой президент, верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. Мы его знаем все давно и неплохо, у нас нет никаких сомнений, что он человек здравомыслящий и ни на какую Европу нападать не собирался и не собирается", – заявила Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцамЗдесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за ДонбассКиев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rt, маргарита симоньян, международная медиагруппа "россия сегодня", мнения, россия, политика, новости