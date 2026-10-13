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"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России
"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России - РИА Новости Крым, 13.10.2026
"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России
Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T17:38
2026-10-13T17:49
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маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в 2014 году. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с псковскими журналистами. Видеозапись встречи опубликована на странице Симоньян во "Вконтакте".Она указала, что за спиной Украины стоит Европа, в первую очередь - Великобритания, которая сподвигла киевский режим начать вооруженную агрессию против Донбасса, всячески его поощряет в этом, оказывает помощь и не хочет заканчивать конфликт.Журналист также отметила, что Россия никогда не планировала и не намеревается нападать на Европу, в чем ее обвиняют некоторые лидеры и спецслужбы стран Запада."У нас есть свой президент, верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. Мы его знаем все давно и неплохо, у нас нет никаких сомнений, что он человек здравомыслящий и ни на какую Европу нападать не собирался и не собирается", – заявила Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расходный материал: в России рассказали об отношении Запада к украинцамЗдесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за ДонбассКиев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин
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РИА Новости Крым
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rt, маргарита симоньян, международная медиагруппа "россия сегодня", мнения, россия, политика, новости
"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России

Россия идет к миру на Украине и не собирается нападать на Европу – Симоньян

17:38 13.10.2026 (обновлено: 17:49 13.10.2026)
 
© Скриншот видеоМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в 2014 году. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с псковскими журналистами. Видеозапись встречи опубликована на странице Симоньян во "Вконтакте".
"Мы защищаем свое, своих людей, отстаиваем интересы своей страны… Они (власти и разведки стран Запада – ред.) могут говорить все что угодно. Мы идем к миру. Все, чего мы пытаемся добиться от Украины все это время – это мира. Потому что войну начала Украина в 2014 году… с русским населением Донбасса", – сказала главред "Россия сегодня" и RT.
Она указала, что за спиной Украины стоит Европа, в первую очередь - Великобритания, которая сподвигла киевский режим начать вооруженную агрессию против Донбасса, всячески его поощряет в этом, оказывает помощь и не хочет заканчивать конфликт.
"Они будут продолжать ее вести, пока мы не сделаем тем или иным способом так, что они ее вести уже больше не смогут. А мы не хотим никакой войны и не хотели, пока они не начали первые", – подчеркнула Симоньян.
Журналист также отметила, что Россия никогда не планировала и не намеревается нападать на Европу, в чем ее обвиняют некоторые лидеры и спецслужбы стран Запада.
© Скриншот видеоМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
© Скриншот видео
Маргарита Симоньян
"У нас есть свой президент, верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. Мы его знаем все давно и неплохо, у нас нет никаких сомнений, что он человек здравомыслящий и ни на какую Европу нападать не собирался и не собирается", – заявила Симоньян.
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