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Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное

Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное

Массированная атака на Москву и террористические удары ВСУ по другим регионам России. Новый мирный план Евросоюза и США по Украине. Заявление главы киевского... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T22:33

2026-10-13T22:33

2026-10-13T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Массированная атака на Москву и террористические удары ВСУ по другим регионам России. Новый мирный план Евросоюза и США по Украине. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о непредоставлении ВСУ американских разведданных об ударе по Киеву. Сигнал о захвате судна и остановка работы аэропорта в Нидерландах. Награждение сотрудников МЧС за спасение спелеологов в Красной пещере под Симферополем. Непогода в Крыму и режим повышенной готовности у энергетиков региона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака на Москву и удары по другим регионамВ ночь на 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Калужской области повреждены здание школы и частные дома, пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша. Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область, написал в своем канале в МАКС губернатор Александр Шуваев. Всего за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника, проинформировали в Минобороны РФ.План ЕС и США по УкраинеСША и Европа работают над согласованием нового мирного плана по украинскому урегулированию, включающего в том числе заморозку боевых действий по линии фронта, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, также энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы, сообщила во ворник газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, мирный план США и Европы может быть уловкой для спасения Украины и ее режима, испытывающего большие трудности и оказавшегося на грани поражения.Украина без американских разведданныхВо вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место, считает профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.ЧП в аэропорту НидерландовДнем во вторник летевший с греческого острова Корфу и приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна, пилот перестал выходить на связь по радио. Работа воздушной гавани была приостановлена. По тревоге в воздух были подняты несколько истребителей. Другие подробности пока неизвестны.Ситуация с топливом в РФСитуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака 13 ноября. По данным ФАС, в настоящее время возбуждено 67 антимонопольных дел, выдано 99 предупреждений. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации.Награждение сотрудников МЧССотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли из Красной пещеры пропавших под землей 29 сентября спелеологов, наградили орденами "За верность долгу" – наградами отмечены Александр Архипов, Владимир Карташов, Андрей Мелихов . Медалью "За мужество и доблесть" – Кирилл Владыкин, Александр Середа, Дмитрий Потехин.Непогода в КрымуВ Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с опасной погодой. Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261013/my-idem-k-miru-simonyan-o-khode-svo-i-tselyakh-rossii-1160181353.html

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