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Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
Массированная атака на Москву и террористические удары ВСУ по другим регионам России. Новый мирный план Евросоюза и США по Украине. Заявление главы киевского... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T22:33
2026-10-13T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Массированная атака на Москву и террористические удары ВСУ по другим регионам России. Новый мирный план Евросоюза и США по Украине. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о непредоставлении ВСУ американских разведданных об ударе по Киеву. Сигнал о захвате судна и остановка работы аэропорта в Нидерландах. Награждение сотрудников МЧС за спасение спелеологов в Красной пещере под Симферополем. Непогода в Крыму и режим повышенной готовности у энергетиков региона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака на Москву и удары по другим регионамВ ночь на 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Калужской области повреждены здание школы и частные дома, пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша. Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область, написал в своем канале в МАКС губернатор Александр Шуваев. Всего за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника, проинформировали в Минобороны РФ.План ЕС и США по УкраинеСША и Европа работают над согласованием нового мирного плана по украинскому урегулированию, включающего в том числе заморозку боевых действий по линии фронта, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, также энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы, сообщила во ворник газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, мирный план США и Европы может быть уловкой для спасения Украины и ее режима, испытывающего большие трудности и оказавшегося на грани поражения.Украина без американских разведданныхВо вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место, считает профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.ЧП в аэропорту НидерландовДнем во вторник летевший с греческого острова Корфу и приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна, пилот перестал выходить на связь по радио. Работа воздушной гавани была приостановлена. По тревоге в воздух были подняты несколько истребителей. Другие подробности пока неизвестны.Ситуация с топливом в РФСитуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака 13 ноября. По данным ФАС, в настоящее время возбуждено 67 антимонопольных дел, выдано 99 предупреждений. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации.Награждение сотрудников МЧССотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли из Красной пещеры пропавших под землей 29 сентября спелеологов, наградили орденами "За верность долгу" – наградами отмечены Александр Архипов, Владимир Карташов, Андрей Мелихов . Медалью "За мужество и доблесть" – Кирилл Владыкин, Александр Середа, Дмитрий Потехин.Непогода в КрымуВ Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с опасной погодой. Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261013/prezidenty-rossii-i-oae-obgovorili-postavki-rossiyskogo-dizelya-v-shtaty-1160175787.html
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главное за день, новости, общество, крым, в мире
Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное

Массированная атака ВСУ на Москву и Киев без разведданных США – главное за день

22:33 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Массированная атака на Москву и террористические удары ВСУ по другим регионам России. Новый мирный план Евросоюза и США по Украине. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о непредоставлении ВСУ американских разведданных об ударе по Киеву. Сигнал о захвате судна и остановка работы аэропорта в Нидерландах. Награждение сотрудников МЧС за спасение спелеологов в Красной пещере под Симферополем. Непогода в Крыму и режим повышенной готовности у энергетиков региона.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированная атака на Москву и удары по другим регионам

В ночь на 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Калужской области повреждены здание школы и частные дома, пострадавших нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша. Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область, написал в своем канале в МАКС губернатор Александр Шуваев. Всего за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника, проинформировали в Минобороны РФ.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 15:23
Президенты России и ОАЭ обговорили поставки российского дизеля в Штаты

План ЕС и США по Украине

США и Европа работают над согласованием нового мирного плана по украинскому урегулированию, включающего в том числе заморозку боевых действий по линии фронта, признание за Россией уже освобожденных ею территорий, также энергетическое сотрудничество РФ, США и Европы, сообщила во ворник газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, мирный план США и Европы может быть уловкой для спасения Украины и ее режима, испытывающего большие трудности и оказавшегося на грани поражения.
Международный форум Транзитный потенциал Евразийского континента в Ереване
Вчера, 16:37
Что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю

Украина без американских разведданных

Во вторник военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.
Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном ударе минувшей ночью с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место, считает профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 17:26
Нидерланды отказали в визах трем российским гимнасткам

ЧП в аэропорту Нидерландов

Днем во вторник летевший с греческого острова Корфу и приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна, пилот перестал выходить на связь по радио. Работа воздушной гавани была приостановлена. По тревоге в воздух были подняты несколько истребителей. Другие подробности пока неизвестны.
Маргарита Симоньян
Вчера, 17:38
"Мы идем к миру": Симоньян о ходе СВО и целях России

Ситуация с топливом в РФ

Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, Федеральная антимонопольная служба реагирует на необоснованное завышение цен на АЗС. Об этом шла речь на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака 13 ноября. По данным ФАС, в настоящее время возбуждено 67 антимонопольных дел, выдано 99 предупреждений. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации.
В Симферополе открылась выставка картин Петра Доценко, которые он рисовал под водой
Вчера, 18:25
В Симферополе открылась необычная выставка картин Петра Доценко

Награждение сотрудников МЧС

Сотрудников Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые спасли из Красной пещеры пропавших под землей 29 сентября спелеологов, наградили орденами "За верность долгу" – наградами отмечены Александр Архипов, Владимир Карташов, Андрей Мелихов . Медалью "За мужество и доблесть" – Кирилл Владыкин, Александр Середа, Дмитрий Потехин.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 18:19
Сделка по дизелю и переговоры по Украине – главные заявления Рябкова

Непогода в Крыму

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с опасной погодой. Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды.
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:30Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
22:33Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
22:05Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
21:45Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
21:37Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
21:33В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
21:22Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
21:12Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов
20:55Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
20:4870 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
20:46Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей
20:32Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
20:02Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
19:55Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
19:41Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
19:26Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
19:17В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
19:02Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
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