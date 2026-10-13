https://crimea.ria.ru/20261013/lukashenko-latviya-instsenirovala-proniknovenie-vooruzhennoy-gruppy-iz-belorussii-1160168736.html

Лукашенко: Латвия инсценировала проникновение вооруженной группы из Белоруссии

Лукашенко: Латвия инсценировала проникновение вооруженной группы из Белоруссии - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Лукашенко: Латвия инсценировала проникновение вооруженной группы из Белоруссии

Инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Белоруссии был инсценирован латвийской стороной. Об этом заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T13:04

2026-10-13T13:04

2026-10-13T13:07

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Белоруссии был инсценирован латвийской стороной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству БЕЛТА.Глава МВД прибалтийской республики Янис Домбрава ранее утверждал, что двадцать беженцев в сопровождении неизвестных вооруженных людей, которые угрожали латвийским пограничникам, пытались пересечь границу Латвии со стороны Белоруссии. По его словам, через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры наблюдения.Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не имеет отношения к инциденту. Тем временем, в иностранных средствах массовой информации постоянно распространяется ложь, обращенная в сторону его государства, отметил он.Белорусский лидер также подчеркнул, что его страна не собирается ни на кого нападать, но готовится к войне, чтобы ее избежать.Ранее также сообщалось, что российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликтВплоть до мобилизации: Лукашенко проверит боеготовность армииМишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, латвия, новости, происшествия, в мире