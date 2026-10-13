https://crimea.ria.ru/20261013/konstantinov-zayavil-o-proryve-v-sfere-obrazovaniya-v-krymu-1160172784.html

Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму

Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму

Крым совершил колоссальный прорыв в сфере образования. Это касается как модернизации зданий образовательных учреждений, так и повышения уровня компетенций... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T19:55

2026-10-13T19:55

2026-10-13T19:55

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым совершил колоссальный прорыв в сфере образования. Это касается как модернизации зданий образовательных учреждений, так и повышения уровня компетенций преподавателей, сообщатся в официальном канале Государственного совета РК в МАКС со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.По его словам, во всех регионах республики появляются новые школьные спортзалы, проводятся капитальные ремонты школ, дети активно участвуют в самодеятельности, развиваются школьные музеи."Все это говорит о том, что наша система образования находится на надежном уровне", - подчеркнул глава крымского парламента.Ранее сообщалось, что в Крыму выросли расходы на образование. За 9 месяцев 2026 года они превысили 31 млрд рублей, что на 8,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Большую часть средств направили на оплату труда и расходы школ и детсадов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей школы в крымском селе признан лучшим в РоссииЧто ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметамОнлайн-симуляторы помогают школьникам выбирать профессии

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе