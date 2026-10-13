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Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
Крым совершил колоссальный прорыв в сфере образования. Это касается как модернизации зданий образовательных учреждений, так и повышения уровня компетенций... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T19:55
2026-10-13T19:55
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым совершил колоссальный прорыв в сфере образования. Это касается как модернизации зданий образовательных учреждений, так и повышения уровня компетенций преподавателей, сообщатся в официальном канале Государственного совета РК в МАКС со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.По его словам, во всех регионах республики появляются новые школьные спортзалы, проводятся капитальные ремонты школ, дети активно участвуют в самодеятельности, развиваются школьные музеи."Все это говорит о том, что наша система образования находится на надежном уровне", - подчеркнул глава крымского парламента.Ранее сообщалось, что в Крыму выросли расходы на образование. За 9 месяцев 2026 года они превысили 31 млрд рублей, что на 8,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Большую часть средств направили на оплату труда и расходы школ и детсадов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей школы в крымском селе признан лучшим в РоссииЧто ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметамОнлайн-симуляторы помогают школьникам выбирать профессии
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе
Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму

Константинов сообщил о совершенном в Крыму колоссальном прорыве в образовании

19:55 13.10.2026
 
Здание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым совершил колоссальный прорыв в сфере образования. Это касается как модернизации зданий образовательных учреждений, так и повышения уровня компетенций преподавателей, сообщатся в официальном канале Государственного совета РК в МАКС со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.
"За последние годы в Крыму в целом вырос уровень образования, в лучшую сторону изменилась общая атмосфера в школах", – сказал Константинов.
По его словам, во всех регионах республики появляются новые школьные спортзалы, проводятся капитальные ремонты школ, дети активно участвуют в самодеятельности, развиваются школьные музеи.
"Все это говорит о том, что наша система образования находится на надежном уровне", - подчеркнул глава крымского парламента.
Ранее сообщалось, что в Крыму выросли расходы на образование. За 9 месяцев 2026 года они превысили 31 млрд рублей, что на 8,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Большую часть средств направили на оплату труда и расходы школ и детсадов.
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Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)КрымНовости КрымаОбразование в Крыму и Севастополе
 
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