https://crimea.ria.ru/20261013/konstantinov-zayavil-o-proryve-v-sfere-obrazovaniya-v-krymu-1160172784.html
Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
Крым совершил колоссальный прорыв в сфере образования. Это касается как модернизации зданий образовательных учреждений, так и повышения уровня компетенций... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T19:55
2026-10-13T19:55
2026-10-13T19:55
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/08/13/1118637625_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a4004d6f0fa7913af557bff6110a530b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Крым совершил колоссальный прорыв в сфере образования. Это касается как модернизации зданий образовательных учреждений, так и повышения уровня компетенций преподавателей, сообщатся в официальном канале Государственного совета РК в МАКС со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.По его словам, во всех регионах республики появляются новые школьные спортзалы, проводятся капитальные ремонты школ, дети активно участвуют в самодеятельности, развиваются школьные музеи."Все это говорит о том, что наша система образования находится на надежном уровне", - подчеркнул глава крымского парламента.Ранее сообщалось, что в Крыму выросли расходы на образование. За 9 месяцев 2026 года они превысили 31 млрд рублей, что на 8,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Большую часть средств направили на оплату труда и расходы школ и детсадов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей школы в крымском селе признан лучшим в РоссииЧто ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметамОнлайн-симуляторы помогают школьникам выбирать профессии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/08/13/1118637625_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dacc3bfe140bc57b6a8a3d347122e98d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе
Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
Константинов сообщил о совершенном в Крыму колоссальном прорыве в образовании