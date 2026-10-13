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Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы, сообщили организаторы конкурса. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T11:01
2026-10-13T11:01
андрей стенин
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конкурс имени андрея стенина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы, сообщили организаторы конкурса. "Мы рады представить масштабную выставку международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2026-го года в Музее Москвы. На ней будут представлены работы всех победителей и призеров этого года, в том числе и в новой номинации "Энергия жизни", которая была впервые учреждена для участников старше 33 лет. Эта номинация открывает новые возможности для конкурса. Работы журналистов высочайшего уровня могут стать своеобразным ориентиром в профессии, задать планку мастерства для начинающих молодых фотографов", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.Выставка пройдет с 21 октября по 10 ноября 2026 года в пространстве Музея Москвы.В 2026 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 13 стран. Общее число работ, которое оценило авторитетное международное жюри конкурса в 2026 году, составило порядка 2500 работ из 36 стран, таких как Россия, Аргентина, Иран, Бангладеш, Индонезия, Индия, Испания, Турция и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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андрей стенин, новости, конкурс, конкурс имени андрея стенина
Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы

Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы

11:01 13.10.2026
 
© Фотобанк РИА НовостиКонкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
© Фотобанк РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы, сообщили организаторы конкурса.
"Мы рады представить масштабную выставку международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2026-го года в Музее Москвы. На ней будут представлены работы всех победителей и призеров этого года, в том числе и в новой номинации "Энергия жизни", которая была впервые учреждена для участников старше 33 лет. Эта номинация открывает новые возможности для конкурса. Работы журналистов высочайшего уровня могут стать своеобразным ориентиром в профессии, задать планку мастерства для начинающих молодых фотографов", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.
Выставка пройдет с 21 октября по 10 ноября 2026 года в пространстве Музея Москвы.
В 2026 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 13 стран. Общее число работ, которое оценило авторитетное международное жюри конкурса в 2026 году, составило порядка 2500 работ из 36 стран, таких как Россия, Аргентина, Иран, Бангладеш, Индонезия, Индия, Испания, Турция и другие.
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Андрей СтенинНовостиКонкурсКонкурс имени Андрея Стенина
 
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