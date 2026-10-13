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Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей

Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей

17-летний житель Бахчисарайского района угнал родительскую машину, чтобы отправиться на ней на свидание. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, добраться до... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T20:46

2026-10-13T20:46

2026-10-13T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 17-летний житель Бахчисарайского района угнал родительскую машину, чтобы отправиться на ней на свидание. Как сообщает пресс-служба полиции Крыма, добраться до возлюбленной так и не получилось.В отношении юного нарушителя составлены административные протоколы – за эксплуатацию машины с тонировкой, нарушающей требования и управление транспортным средством без прав. С подростком и его родителями провели профилактическую беседу. Автомобиль изъят и направлен на спецстоянку. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Там оценят условия воспитания в семье, уровень контроля за поведением подростка и примут меры профилактического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницыНа Кубани подросток угнал два автомобиля и устроил ДТПВ Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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