https://crimea.ria.ru/20261013/khokhotuni-peganki-i-lesnoy-konek--nakhodki-uchenykh-v-opukskom-zapovednike-kryma-1160181249.html

Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма

Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма

Черный коршун все чаще стал появляться на востоке Крыма. Это следует из наблюдений орнитологов, сотрудников объединенных природно-охранных территорий... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T22:05

2026-10-13T22:05

2026-10-13T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Черный коршун все чаще стал появляться на востоке Крыма. Это следует из наблюдений орнитологов, сотрудников объединенных природно-охранных территорий "Заповедный Крым".Так, следуя из данных сотрудников организации, обнародованных на официальной странице ФГБУ "Заповедный Крым", только 2 октября в ходе мониторинга на Кояшском озере ученые насчитали около 3000 пестроносых крачек, а в Бакланьей бухте сотрудники научного отдела встретили стаю из 50 особей большой поганки, которая является птицей-символом 2026 года по версии Союза охраны птиц. Также на пролете зарегистрирована птица под необычным названием лесной конек.Также были замечены хохотуньи, черноголовые чайки и пеганка, которая еще не сменила юношеское оперение на взрослое. Всех этих птиц обнаружили на кояшской пересыпи."Каждая такая встреча — важный кусочек мозаики для науки: данные мониторинга помогают лучше понимать миграционные пути и состояние популяций", - убеждены ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов летВ Крыму на Чатыр-Даге накормили краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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