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Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
Черный коршун все чаще стал появляться на востоке Крыма. Это следует из наблюдений орнитологов, сотрудников объединенных природно-охранных территорий... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T22:05
2026-10-13T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Черный коршун все чаще стал появляться на востоке Крыма. Это следует из наблюдений орнитологов, сотрудников объединенных природно-охранных территорий "Заповедный Крым".Так, следуя из данных сотрудников организации, обнародованных на официальной странице ФГБУ "Заповедный Крым", только 2 октября в ходе мониторинга на Кояшском озере ученые насчитали около 3000 пестроносых крачек, а в Бакланьей бухте сотрудники научного отдела встретили стаю из 50 особей большой поганки, которая является птицей-символом 2026 года по версии Союза охраны птиц. Также на пролете зарегистрирована птица под необычным названием лесной конек.Также были замечены хохотуньи, черноголовые чайки и пеганка, которая еще не сменила юношеское оперение на взрослое. Всех этих птиц обнаружили на кояшской пересыпи."Каждая такая встреча — важный кусочек мозаики для науки: данные мониторинга помогают лучше понимать миграционные пути и состояние популяций", - убеждены ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов летВ Крыму на Чатыр-Даге накормили краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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опук, птицы, птицы крыма, новости, новости крыма, крым
Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма

Пролетный черный коршун все чаще стал появляться на востоке Крыма

22:05 13.10.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пеганка
Пеганка
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Черный коршун все чаще стал появляться на востоке Крыма. Это следует из наблюдений орнитологов, сотрудников объединенных природно-охранных территорий "Заповедный Крым".
Так, следуя из данных сотрудников организации, обнародованных на официальной странице ФГБУ "Заповедный Крым", только 2 октября в ходе мониторинга на Кояшском озере ученые насчитали около 3000 пестроносых крачек, а в Бакланьей бухте сотрудники научного отдела встретили стаю из 50 особей большой поганки, которая является птицей-символом 2026 года по версии Союза охраны птиц. Также на пролете зарегистрирована птица под необычным названием лесной конек.
© ФГБУ "Заповедный Крым"Черный коршун
Черный коршун
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Черный коршун
Также были замечены хохотуньи, черноголовые чайки и пеганка, которая еще не сменила юношеское оперение на взрослое. Всех этих птиц обнаружили на кояшской пересыпи.
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пестроносая крачка
Пестроносая крачка
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Пестроносая крачка
"Каждая такая встреча — важный кусочек мозаики для науки: данные мониторинга помогают лучше понимать миграционные пути и состояние популяций", - убеждены ученые.
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