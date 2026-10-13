https://crimea.ria.ru/20261013/kak-v-krymu-izbavlyayut-mnogokvartirnye-doma-ot-myshey-i-tarakanov-1160004086.html

Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов

Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов

Санитарная обработка от тараканов и грызунов в многоквартирных жилых домах Крыма должна проводится на регулярной основе согласно утвержденным графикам и до... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T21:12

2026-10-13T21:12

2026-10-13T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Санитарная обработка от тараканов и грызунов в многоквартирных жилых домах Крыма должна проводится на регулярной основе согласно утвержденным графикам и до полного устранения вредителей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор АНО "ЖКХ Контроль" Анатолий Петров и заместитель директора организации, член штаба НФ в Крыму Олег Бышук."Хорошо, что это не типичная проблема. Это частные случаи, и связаны они всегда с тем, что в квартирах есть жители-"Плюшкины", которые тащат к себе мусор и нарушают санитарные нормы в своих квартирах. А также есть дома, в которых управляющие организации не должным образом обслуживают их содержание. Либо это дома без управления, которые не обрабатывают подвалы", - отметил Олег Бышук.Все эти нарушения приводят к появлению блох и тараканов, а также грызунов, являющимися разносчиками различных инфекций, опасных для человека. Следить за порядком в многоквартирных домах и соблюдением санитарии должны как сами жители, так и непосредственно управляющие организации (УК).По нормативам, добавил Анатолий Петров, сухая уборка в подъездах МДК должна проводиться обязательно раз в неделю, и влажная раз в месяц."Что касается подвалов, если по итогу уборки блохи либо тараканы опять появляются, управляющая организация должна повторно выйти и снова сделать обработку до момента устранения насекомых. Просто так обработать подвал - не действует. Необходимо убрать благоприятные условия проживания насекомых, а если подвал захламлен, если в нем есть места, где насекомые могут скапливаться, есть какой-либо мусор, то сколько-бы их ни травили, они все равно там останутся", - обратил внимание Олег Бышук.По его словам, раньше травить тараканов и других насекомых управляющие организации могли собственными силами, однако было принято решение об обязательном лицензировании данного процесса."Чтобы не было вреда здоровью людей, было принято решение этот вопрос отдать специализированным организациям", - объяснил гость студии.Анатолий Петров также обратил внимание, что часто вредителей приносят в дом с вещами или даже с улицы."Сейчас наступила осень, похолодало. Те же самые черные тараканы, которые может где-то жили на улице, сейчас ищут, где потеплее, возвращаются в свои какие-то жилища, где они привыкли. Мыши тоже, знаем, полевки, и прочие, где-то охотились, жили на природе. Если это произошло, срочно сообщите в свою управляющую организацию, и они должны принять все меры", - посоветовал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажкахСпециалисты назвали самый опасный вид бытовых насекомыхВ Крыму установят "справедливые тарифы" на уборку подъездов и дворов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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