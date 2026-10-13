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Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
Жителей Белгородской области предупредили о замаскированных взрывных устройствах ВСУ, нацеленных на поражение мирных жителей. Об этом в своем канале в... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T19:41
2026-10-13T19:41
александр шуваев
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
взрывное устройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Жителей Белгородской области предупредили о замаскированных взрывных устройствах ВСУ, нацеленных на поражение мирных жителей. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.В связи с этим Шуваев призвал местных жителей отказаться от походов в лес и объяснить возможную опасность детям и пожилым родственникам."Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не трогайте. Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный предмет может привести к трагическим последствиям. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке в экстренные службы по номеру 112, максимально точно описав местоположение", - упреждает возможные трагедии Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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александр шуваев, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, взрывное устройство
Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области

Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области

19:41 13.10.2026
 
© Канал губернатора Белгородской области Александра Шуваева в МАКСВСУ сбрасывают взрывные устройства с беспилотников
ВСУ сбрасывают взрывные устройства с беспилотников
© Канал губернатора Белгородской области Александра Шуваева в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Жителей Белгородской области предупредили о замаскированных взрывных устройствах ВСУ, нацеленных на поражение мирных жителей. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
"В приграничье страны зафиксированы случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Эти устройства произведены украинским террористическим режимом. Внешне они напоминают тубус. Срабатывают при падении на землю, а также при касании или бесконтактно", - сообщил он.
В связи с этим Шуваев призвал местных жителей отказаться от походов в лес и объяснить возможную опасность детям и пожилым родственникам.
© Канал губернатора Белгородской области Александра Шуваева в МАКСВСУ сбрасывают взрывные устройства с беспилотников
ВСУ сбрасывают взрывные устройства с беспилотников
© Канал губернатора Белгородской области Александра Шуваева в МАКС
ВСУ сбрасывают взрывные устройства с беспилотников
"Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не трогайте. Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный предмет может привести к трагическим последствиям. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке в экстренные службы по номеру 112, максимально точно описав местоположение", - упреждает возможные трагедии Шуваев.
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Александр ШуваевБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествияВзрывное устройство
 
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