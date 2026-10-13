https://crimea.ria.ru/20261013/gubernator-belgorodchiny-predupredil-o-vzryvnykh-ustroystvakh-vsu-v-lesakh-oblasti-1160184815.html

Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области

Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области

Жителей Белгородской области предупредили о замаскированных взрывных устройствах ВСУ, нацеленных на поражение мирных жителей. Об этом в своем канале в... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T19:41

2026-10-13T19:41

2026-10-13T19:41

александр шуваев

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

взрывное устройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Жителей Белгородской области предупредили о замаскированных взрывных устройствах ВСУ, нацеленных на поражение мирных жителей. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.В связи с этим Шуваев призвал местных жителей отказаться от походов в лес и объяснить возможную опасность детям и пожилым родственникам."Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не трогайте. Любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить неизвестный предмет может привести к трагическим последствиям. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке в экстренные службы по номеру 112, максимально точно описав местоположение", - упреждает возможные трагедии Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шуваев, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, взрывное устройство