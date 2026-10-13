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Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей
Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей
44-летний директор юридической фирмы отправлен под стражу за обман пенсионеров на 640 тысяч рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T13:59
2026-10-13T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 44-летний директор юридической фирмы отправлен под стражу за обман пенсионеров на 640 тысяч рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным следствия, глава фирмы обещал пенсионерам помощь в составлении исковых заявлений, получал оплату, но выполнять обязательства не собирался.При этом в октябре прошлого года фигурант уже получил условный срок за другой факт мошенничества в особо крупном размере. Теперь судом мужчина отправлен под стражу – такое решение принято, чтобы исключить его влияние на потерпевших и свидетелей, и предотвратить совершение новых преступлений. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницейПодделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысячЗемля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы
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Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей
Прокуратура: директор юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 44-летний директор юридической фирмы отправлен под стражу за обман пенсионеров на 640 тысяч рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным следствия, глава фирмы обещал пенсионерам помощь в составлении исковых заявлений, получал оплату, но выполнять обязательства не собирался.
"На данный момент в рамках уголовного дела имеется не менее девяти потерпевших, в основном – люди пожилого возраста. Им причинен ущерб на общую сумму 640 тысяч рублей. Установление иных лиц, которые также могли быть обмануты при аналогичных обстоятельствах, продолжается", – сказано в сообщении.
При этом в октябре прошлого года фигурант уже получил условный срок за другой факт мошенничества в особо крупном размере. Теперь судом мужчина отправлен под стражу – такое решение принято, чтобы исключить его влияние на потерпевших и свидетелей, и предотвратить совершение новых преступлений. Расследование продолжается.
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