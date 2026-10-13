https://crimea.ria.ru/20261013/glava-yuridicheskoy-firmy-v-sevastopole-obmanul-pensionerov-na-640-tysyach-rubley-1160171163.html

Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей

Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей

44-летний директор юридической фирмы отправлен под стражу за обман пенсионеров на 640 тысяч рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T13:59

2026-10-13T13:59

2026-10-13T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. 44-летний директор юридической фирмы отправлен под стражу за обман пенсионеров на 640 тысяч рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным следствия, глава фирмы обещал пенсионерам помощь в составлении исковых заявлений, получал оплату, но выполнять обязательства не собирался.При этом в октябре прошлого года фигурант уже получил условный срок за другой факт мошенничества в особо крупном размере. Теперь судом мужчина отправлен под стражу – такое решение принято, чтобы исключить его влияние на потерпевших и свидетелей, и предотвратить совершение новых преступлений. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницейПодделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысячЗемля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы

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2026

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