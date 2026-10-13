https://crimea.ria.ru/20261013/gde-v-sevastopole-kupit-benzin-po-100-rubley-v-sredu-1160185418.html

Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду

Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду

В Севастополе 14 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T20:55

2026-10-13T20:55

2026-10-13T21:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 14 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует пресс-служба правительства города.АЗС "ТЭС" На 10 АЗС все виды топлива (по наличию) будут в свободной продаже. Лимит 30 литров: 5-й километр, Верхнесадовое, Гончарное, Музыки, Орлиное, Северная(Челюскинцев), Семипалатинская, Таврида 1, Таврида 2, Фиолент.АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) круглосуточно без ограничений по лимиту. АЗС "АТАН"На 9 АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 строго с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена.️Рассылка кодов начнется с 21:00. Проверить его наличие на конкретной АЗС можно онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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