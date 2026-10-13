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Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
В Севастополе 14 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T20:55
2026-10-13T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 14 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует пресс-служба правительства города.АЗС "ТЭС" На 10 АЗС все виды топлива (по наличию) будут в свободной продаже. Лимит 30 литров: 5-й километр, Верхнесадовое, Гончарное, Музыки, Орлиное, Северная(Челюскинцев), Семипалатинская, Таврида 1, Таврида 2, Фиолент.АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) круглосуточно без ограничений по лимиту. АЗС "АТАН"На 9 АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 строго с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена.️Рассылка кодов начнется с 21:00. Проверить его наличие на конкретной АЗС можно онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду

Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей

20:55 13.10.2026 (обновлено: 21:00 13.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 14 октября в свободной продаже будут бензин АИ-98 без ограничений, АИ-95 NP – до 30 литров. А вот АИ-92 – только по QR-кодам. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
АЗС "ТЭС"
На 10 АЗС все виды топлива (по наличию) будут в свободной продаже. Лимит 30 литров: 5-й километр, Верхнесадовое, Гончарное, Музыки, Орлиное, Северная(Челюскинцев), Семипалатинская, Таврида 1, Таврида 2, Фиолент.
АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) круглосуточно без ограничений по лимиту.
"Продажа двух видов топлива (АИ-95, АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам с 09.00 до 20:00 по цене не выше 100 рублей. Лимит 20 литров. Разрешена заправка в канистры всех видов топлива. Лимит в канистры до 20 литров", - уточнили в правительстве.
АЗС "АТАН"
На 9 АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 строго с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Заправка в канистры запрещена.
️Рассылка кодов начнется с 21:00. Проверить его наличие на конкретной АЗС можно онлайн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТопливоТопливо в КрымуСевастопольНовости СевастополяБензинQR-коды на топливо в СевастополеАЗС
 
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