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Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
В Крыму во вторник, 13 октября, бензин будут продавать четыре сети АЗС с 7 часов утра. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T07:53
2026-10-13T08:40
бензин
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минтопэнерго крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник, 13 октября, бензин будут продавать четыре сети АЗС с 7 часов утра. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.Также бензин будет реализовываться на автозаправках сети ТЭС:- c 14:00 – бензин марок АИ-92, АИ-95 на трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах;- с 16:00 - АИ -92, АИ-95 в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах;- с 17:00 - АИ-92, АИ-95 в Симферополе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК.Ранее сообщалось, что в Армянске и Джанкое, а также в еще 8 районах Крыма начали продавать топливо на АЗС с 16:00.Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе купить бензин по 100 рублейВодитель мусоровоза в Крыму похитил более 1 100 литров топливаБензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС
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96
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Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября

Бензин в Крыму во вторник будут продавать четыре сети АЗС с 7 часов утра

07:53 13.10.2026 (обновлено: 08:40 13.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму во вторник, 13 октября, бензин будут продавать четыре сети АЗС с 7 часов утра. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"С 07:00 - ДТ на АЗС "Веста". С 08:00 - АИ-95, ДТ на АЗС "Атан". С 09:00 - АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "Формула", – говорится в сообщении.
Также бензин будет реализовываться на автозаправках сети ТЭС:
- c 14:00 – бензин марок АИ-92, АИ-95 на трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах;
- с 16:00 - АИ -92, АИ-95 в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах;
- с 17:00 - АИ-92, АИ-95 в Симферополе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Сакском районе и на ЮБК.
Ранее сообщалось, что в Армянске и Джанкое, а также в еще 8 районах Крыма начали продавать топливо на АЗС с 16:00.
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявлял, что профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке.
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