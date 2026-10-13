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Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем
Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем
Полиция Петербурга проводит проверки после двух инцидентов с распылением в школах перцового газа, в результате которых пострадали двое подростков. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T11:43
2026-10-13T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Полиция Петербурга проводит проверки после двух инцидентов с распылением в школах перцового газа, в результате которых пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Первый инцидент произошел в одной из школ на Авангардной улице. Во время перемены между двумя 15-летними девятиклассниками возник конфликт, в ходе которого один из подростков распылил содержимое баллончика в лицо однокласснику.Пострадавшего доставили в больницу с химическим ожогом глаза. После оказания необходимой помощи его отпустили.Второй случай произошел в школе поселка Парголово. Там 11-летний ученик четвертого класса во время перемены распылил газ в лицо 12-летнему шестикласснику. Пострадавшему ребенку медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.В обоих случаях сотрудники полиции установили участников произошедшего. По обоим фактам проводятся проверки, собранные материалы будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге
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санкт-петербург, происшествия, школа, дети, новости
Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем

В Петербурге в двух школах ученики с газовым спреем напали на сверстников

11:43 13.10.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© ГУ МВД России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Полиция Петербурга проводит проверки после двух инцидентов с распылением в школах перцового газа, в результате которых пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"12 октября в полицию Петербурга поступили сообщения о двух происшествиях в образовательных учреждениях Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, в ходе которых учащиеся распылили газ из перцовых баллончиков в лица других школьников", - говорится в сообщении.
Первый инцидент произошел в одной из школ на Авангардной улице. Во время перемены между двумя 15-летними девятиклассниками возник конфликт, в ходе которого один из подростков распылил содержимое баллончика в лицо однокласснику.
Пострадавшего доставили в больницу с химическим ожогом глаза. После оказания необходимой помощи его отпустили.
Второй случай произошел в школе поселка Парголово. Там 11-летний ученик четвертого класса во время перемены распылил газ в лицо 12-летнему шестикласснику. Пострадавшему ребенку медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
В обоих случаях сотрудники полиции установили участников произошедшего. По обоим фактам проводятся проверки, собранные материалы будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.
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