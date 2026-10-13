https://crimea.ria.ru/20261013/gazom-v-litso-v-dvukh-shkolakh-pitera-proizoshli-napadeniya-s-pertsovym-spreem-1160165263.html

Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем

Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Газом в лицо: в двух школах Питера произошли нападения с перцовым спреем

Полиция Петербурга проводит проверки после двух инцидентов с распылением в школах перцового газа, в результате которых пострадали двое подростков. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T11:43

2026-10-13T11:43

2026-10-13T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Полиция Петербурга проводит проверки после двух инцидентов с распылением в школах перцового газа, в результате которых пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Первый инцидент произошел в одной из школ на Авангардной улице. Во время перемены между двумя 15-летними девятиклассниками возник конфликт, в ходе которого один из подростков распылил содержимое баллончика в лицо однокласснику.Пострадавшего доставили в больницу с химическим ожогом глаза. После оказания необходимой помощи его отпустили.Второй случай произошел в школе поселка Парголово. Там 11-летний ученик четвертого класса во время перемены распылил газ в лицо 12-летнему шестикласснику. Пострадавшему ребенку медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.В обоих случаях сотрудники полиции установили участников произошедшего. По обоим фактам проводятся проверки, собранные материалы будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончиком Подростки выстрелили в 14-летнего мальчика у ТРЦ в Петербурге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, школа, дети, новости