https://crimea.ria.ru/20261013/fsb-sorvala-popytku-terakta-na-voennom-aerodrome-baltimor-v-voronezhe--1160164373.html

ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже

ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже - РИА Новости Крым, 13.10.2026

ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже

Силовики сорвали попытку СБУ атаковать с помощью беспилотников военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T10:56

2026-10-13T10:56

2026-10-13T11:07

воронеж

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Силовики сорвали попытку СБУ атаковать с помощью беспилотников военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.Целью вражеских спецслужб было уничтожение аэродромной инфраструктуры, самолетного парка и личного состава. Запустить дроны должна была завербованная еще в 2022 году гражданка РФ, которая арендовала в Воронеже гараж, где планировала сбирать и далее запускать дроны.Пособницу врага задержали сотрудники ФСБ. За все время оказания содействия противнику злоумышленница изъяла из заранее подготовленных тайников девять комплектов БПЛА со взрывчаткой иностранного производства массой около 500 граммов каждое, а также средства контроля и управления дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России почти 40 человек получили сроки за поджоги и диверсииКиев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборахРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове

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2026

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воронеж, вооруженные силы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), теракт, антитеррор, новости