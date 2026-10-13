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ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже - РИА Новости Крым, 13.10.2026
ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
Силовики сорвали попытку СБУ атаковать с помощью беспилотников военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T10:56
2026-10-13T11:07
воронеж
вооруженные силы россии
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
теракт
антитеррор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Силовики сорвали попытку СБУ атаковать с помощью беспилотников военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.Целью вражеских спецслужб было уничтожение аэродромной инфраструктуры, самолетного парка и личного состава. Запустить дроны должна была завербованная еще в 2022 году гражданка РФ, которая арендовала в Воронеже гараж, где планировала сбирать и далее запускать дроны.Пособницу врага задержали сотрудники ФСБ. За все время оказания содействия противнику злоумышленница изъяла из заранее подготовленных тайников девять комплектов БПЛА со взрывчаткой иностранного производства массой около 500 граммов каждое, а также средства контроля и управления дронами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России почти 40 человек получили сроки за поджоги и диверсииКиев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборахРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
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РИА Новости Крым
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96
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воронеж, вооруженные силы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), теракт, антитеррор, новости
ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже

В Воронеже ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор"

10:56 13.10.2026 (обновлено: 11:07 13.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Силовики сорвали попытку СБУ атаковать с помощью беспилотников военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины, планировавшей нанести огневое поражение военному аэродрому "Балтимор" Минобороны России с использованием БПЛА ближнего радиуса действия", – цитирует сообщение РИА Новости.
Целью вражеских спецслужб было уничтожение аэродромной инфраструктуры, самолетного парка и личного состава. Запустить дроны должна была завербованная еще в 2022 году гражданка РФ, которая арендовала в Воронеже гараж, где планировала сбирать и далее запускать дроны.
Пособницу врага задержали сотрудники ФСБ. За все время оказания содействия противнику злоумышленница изъяла из заранее подготовленных тайников девять комплектов БПЛА со взрывчаткой иностранного производства массой около 500 граммов каждое, а также средства контроля и управления дронами.
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ВоронежВооруженные силы РоссииФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СБУ (Служба безопасности Украины)ТерактАнтитеррорНовости
 
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