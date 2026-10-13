https://crimea.ria.ru/20261013/feodosiya-chastichno-obestochena--1160180044.html
Феодосия частично обесточена
Феодосия частично обесточена - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Феодосия частично обесточена
На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T16:49
2026-10-13T16:49
2026-10-13T16:50
крым
новости крыма
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.Уточняется что света нет по улицам: Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, Малышева.Также свет отсутствует на переулках Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающих к ним улицам. Кроме того, ряд улиц обесточен в пригородном поселке Насыпное.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Сообщалось, что во вторник, 13 октября, три города и два района Крыма останулись без света из-за ремонтных работ на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в средуНа севере Крыма отключат свет 13 октябряБахчисарай на день останется без света
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_49098d5f1e36d9aa369745fa5f378d7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, феодосия, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Феодосия частично обесточена
На 17 улицах Феодосии частично отключили электроэнергию - Крымэнерго
16:49 13.10.2026 (обновлено: 16:50 13.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.
"Аварийное отключение электроснабжения в городе Феодосии", - говорится в сообщении.
Уточняется что света нет по улицам: Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, Малышева.
Также свет отсутствует на переулках Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающих к ним улицам. Кроме того, ряд улиц обесточен в пригородном поселке Насыпное.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Сообщалось, что во вторник, 13 октября, три города и два района Крыма останулись
без света из-за ремонтных работ на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: