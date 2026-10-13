Рейтинг@Mail.ru
Феодосия частично обесточена - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/feodosiya-chastichno-obestochena--1160180044.html
Феодосия частично обесточена
Феодосия частично обесточена - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Феодосия частично обесточена
На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T16:49
2026-10-13T16:50
крым
новости крыма
феодосия
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.Уточняется что света нет по улицам: Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, Малышева.Также свет отсутствует на переулках Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающих к ним улицам. Кроме того, ряд улиц обесточен в пригородном поселке Насыпное.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Сообщалось, что во вторник, 13 октября, три города и два района Крыма останулись без света из-за ремонтных работ на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в средуНа севере Крыма отключат свет 13 октябряБахчисарай на день останется без света
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_49098d5f1e36d9aa369745fa5f378d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, феодосия, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Феодосия частично обесточена

На 17 улицах Феодосии частично отключили электроэнергию - Крымэнерго

16:49 13.10.2026 (обновлено: 16:50 13.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.
"Аварийное отключение электроснабжения в городе Феодосии", - говорится в сообщении.
Уточняется что света нет по улицам: Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, Малышева.
Также свет отсутствует на переулках Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающих к ним улицам. Кроме того, ряд улиц обесточен в пригородном поселке Насыпное.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Сообщалось, что во вторник, 13 октября, три города и два района Крыма останулись без света из-за ремонтных работ на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в среду
На севере Крыма отключат свет 13 октября
Бахчисарай на день останется без света
 
КрымНовости КрымаФеодосияОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:30Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
22:33Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
22:05Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
21:45Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
21:37Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
21:33В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
21:22Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
21:12Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов
20:55Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
20:4870 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
20:46Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей
20:32Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
20:02Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
19:55Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
19:41Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
19:26Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
19:17В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
19:02Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Лента новостейМолния