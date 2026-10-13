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Феодосия частично обесточена

Феодосия частично обесточена - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Феодосия частично обесточена

На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T16:49

2026-10-13T16:49

2026-10-13T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На 17 улицах и переулках Феодосии отключили электроэнергию из-за аварии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в свое канале в МАКС.Уточняется что света нет по улицам: Крылова, Мира, Проездная, Совхозная, Станционная, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовая, Учительская, Весенняя, Песчаная, Камышовая, Малышева.Также свет отсутствует на переулках Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный и прилегающих к ним улицам. Кроме того, ряд улиц обесточен в пригородном поселке Насыпное.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Сообщалось, что во вторник, 13 октября, три города и два района Крыма останулись без света из-за ремонтных работ на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в средуНа севере Крыма отключат свет 13 октябряБахчисарай на день останется без света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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