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Экстренное предупреждение: на Крым надвигается буря с ливнями и грозой - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Экстренное предупреждение: на Крым надвигается буря с ливнями и грозой
Экстренное предупреждение: на Крым надвигается буря с ливнями и грозой - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Экстренное предупреждение: на Крым надвигается буря с ливнями и грозой
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с опасной погодой. Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, на полуостров надвигают сильные РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T11:55
2026-10-13T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с опасной погодой. Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, на полуостров надвигают сильные дожди и штормовой ветер.В связи с этим спасатели рекомендуют исключить выход в горы и лес, не превышать скоростной режим на дорогах, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков, держаться подальше от электропроводки и антенн.Во вторник атмосферный фронтальный раздел принес в Крым облачную погоду и дожди. До этого начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая прогнозировала ухудшение погоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко изменится погодаВ Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за опасной погодыОт жары к дождям: какая погода ждет Крым на неделе
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Экстренное предупреждение: на Крым надвигается буря с ливнями и грозой

На Крым 15 и 16 октября обрушится буря с ливнями и грозой

11:55 13.10.2026 (обновлено: 12:05 13.10.2026)
 
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© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с опасной погодой. Как сообщает Главное управление МЧС России по республике, на полуостров надвигают сильные дожди и штормовой ветер.
"Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
В связи с этим спасатели рекомендуют исключить выход в горы и лес, не превышать скоростной режим на дорогах, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков, держаться подальше от электропроводки и антенн.
Во вторник атмосферный фронтальный раздел принес в Крым облачную погоду и дожди. До этого начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая прогнозировала ухудшение погоды.
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