Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
ВСУ пытаются атаковать Москву ради информационного резонанса – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим регулярно атакует Московский регион сотнями беспилотников с целью добиться максимального информационного резонанса, дестабилизировать обстановку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В ночь на 13 октября ВСУ предприняли одну из самых массовых с начала осени попыток атаковать Москву. По данным мэра города Сергея Собянина, с вечера понедельника до утра вторника в сторону столичного региона летели 417 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
"Для киевских террористов самым важным является резонанс. Беспилотников у них недостаточно, чтобы нанести какой-то серьезный ущерб. Нужен именно резонанс с целью дестабилизации политической обстановки. Им необходимы панические эффекты", - сказал Манойло.
Чтобы добиться такого резонанса, ВСУ атакуют именно Московский регион, поскольку там находятся центры принятия решений, и попытки ударов по нему широко освещаются в СМИ. В этом заключается логика любых террористов, отметил политолог. Однако российские военные защищают столицу и другие регионы РФ, стараясь пресекать все попытки украинских нападок.
В ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на Москву.