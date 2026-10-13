https://crimea.ria.ru/20261013/ekspert-nazval-prichinu-massirovannykh-atak-vsu-na-moskvu-1160172475.html

Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву

Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву

Киевский режим регулярно атакует Московский регион сотнями беспилотников с целью добиться максимального информационного резонанса, дестабилизировать обстановку. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T19:26

2026-10-13T19:26

2026-10-13T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим регулярно атакует Московский регион сотнями беспилотников с целью добиться максимального информационного резонанса, дестабилизировать обстановку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В ночь на 13 октября ВСУ предприняли одну из самых массовых с начала осени попыток атаковать Москву. По данным мэра города Сергея Собянина, с вечера понедельника до утра вторника в сторону столичного региона летели 417 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Чтобы добиться такого резонанса, ВСУ атакуют именно Московский регион, поскольку там находятся центры принятия решений, и попытки ударов по нему широко освещаются в СМИ. В этом заключается логика любых террористов, отметил политолог. Однако российские военные защищают столицу и другие регионы РФ, стараясь пресекать все попытки украинских нападок.В ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, новости, андрей манойло, атаки всу