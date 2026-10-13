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Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
Киевский режим регулярно атакует Московский регион сотнями беспилотников с целью добиться максимального информационного резонанса, дестабилизировать обстановку. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T19:26
2026-10-13T19:26
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андрей манойло
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим регулярно атакует Московский регион сотнями беспилотников с целью добиться максимального информационного резонанса, дестабилизировать обстановку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В ночь на 13 октября ВСУ предприняли одну из самых массовых с начала осени попыток атаковать Москву. По данным мэра города Сергея Собянина, с вечера понедельника до утра вторника в сторону столичного региона летели 417 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Чтобы добиться такого резонанса, ВСУ атакуют именно Московский регион, поскольку там находятся центры принятия решений, и попытки ударов по нему широко освещаются в СМИ. В этом заключается логика любых террористов, отметил политолог. Однако российские военные защищают столицу и другие регионы РФ, стараясь пресекать все попытки украинских нападок.В ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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москва, россия, новости, андрей манойло, атаки всу
Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву

ВСУ пытаются атаковать Москву ради информационного резонанса – эксперт

19:26 13.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский кремль.
Московский кремль. - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим регулярно атакует Московский регион сотнями беспилотников с целью добиться максимального информационного резонанса, дестабилизировать обстановку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В ночь на 13 октября ВСУ предприняли одну из самых массовых с начала осени попыток атаковать Москву. По данным мэра города Сергея Собянина, с вечера понедельника до утра вторника в сторону столичного региона летели 417 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

"Для киевских террористов самым важным является резонанс. Беспилотников у них недостаточно, чтобы нанести какой-то серьезный ущерб. Нужен именно резонанс с целью дестабилизации политической обстановки. Им необходимы панические эффекты", - сказал Манойло.

Чтобы добиться такого резонанса, ВСУ атакуют именно Московский регион, поскольку там находятся центры принятия решений, и попытки ударов по нему широко освещаются в СМИ. В этом заключается логика любых террористов, отметил политолог. Однако российские военные защищают столицу и другие регионы РФ, стараясь пресекать все попытки украинских нападок.
В ночь на 6 октября российские военные отразили атаку 650 вражеских дронов, летевших на Москву.
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