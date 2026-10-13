https://crimea.ria.ru/20261013/edinye-uchebniki-po-russkomu-i-literature--kogda-i-gde-poyavyatsya-pervye-1160031940.html

Единые учебники по русскому и литературе – когда и где появятся первые

Единые учебники по русскому и литературе – когда и где появятся первые - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Единые учебники по русскому и литературе – когда и где появятся первые

Работа над единой линейкой государственных учебников по русскому языку и литературе, а также специальными учебными пособиями по русскому языку для школьников... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T07:18

2026-10-13T07:18

2026-10-13T07:18

севастополь

новый херсонес

образование в россии

образование в крыму и севастополе

русский язык

новости крыма

учебники

новые регионы россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/07/1160032375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3db17cfcc7642edc5c39e98701b11025.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Работа над единой линейкой государственных учебников по русскому языку и литературе, а также специальными учебными пособиями по русскому языку для школьников Донбасса и Новороссии, продолжается. Первые такие книги поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента РФ по вопросам культуры и искусства, председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская, приветствуя участников Съезда русистов воссоединенных исторических регионов в Севастополе.Ямпольская сообщила, что работа над созданием единой линейки государственных учебников по русскому языку и литературе продолжается, и первые книги поступят в школы России, в том числе Донбасса и Новороссии, как и было запланировано – с 1 сентября 2027 года.Помимо этого, по ее словам, к началу следующего учебного года в школах Донбасса и Новороссии появятся также специальные пособия по русскому языку, разработанные именно для воссоединенных исторических регионов РФ по поручению президента."Хочу еще раз заверить вас, что разработка специальных учебных пособий по русскому языку для школьников воссоединенных территорий ведется. Цель таких пособий — использовать их в научной деятельности, помогать детям осваивать те темы, которые являются наиболее затруднительными для них при освоении русского языка. Пособия для 10 класса, надеюсь, будут введены также с 1 сентября 2027 года одновременно с едиными государственными учебниками", – сказала Ямпольская.Она также обратила внимание участников съезда на то, что в России продолжается процесс возрождения чтецких программ в школах и колледжах, и сегодня по всей стране "создано уже около 15 тысяч литературных клубов на базе возрожденных чтецких программ"."Очень надеюсь, что и учителя, которые преподают в школах, знают об этом – и в Крыму, и в Севастополе, и в республиках Донбасса, и в Запорожской и Херсонской областях, что вы тоже участвуете в этой работе", – отметила Ямпольская.В заключение она сообщила, что в РФ уже разработана концепция программы-модуля "Русский язык как государственный" для вузов страны.Напомним, президент России Владимир Путин в феврале 2026 года поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из новых регионов страны для использования во внеурочной деятельности, а также повысить качество подготовки учителей начальной школы, увеличить часы на изучение русского языка, литературы и методики преподавания этих предметов, а также ввести в вузах дисциплину "Русский язык как государственный".В Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина впервые открылся Съезд русистов исторических регионов России. Среди делегатов съезда – учителя русского языка и литературы, вузовские учителя-филологи, сотрудники образовательных учреждений дополнительного образования, ученые, библиотекари и музейные работники.В числе тем, которые обсуждаются на пленарных заседаниях съезда: коммуникативные основы русского языка в условиях новой социокультурной реальности, культура русской речи как гарант сохранения национальной идентичности, воспитательная роль классической и современной отечественной литературы и многие другие.Мероприятия проходят на площадках музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и Севастопольского государственного университета (СевГУ), который является соорганизатором съезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы

севастополь

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новый херсонес, образование в россии, образование в крыму и севастополе, русский язык, новости крыма, учебники, новые регионы россии