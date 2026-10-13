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Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" разрабатывают новые тактические способы по взятию опорных... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T10:15
2026-10-13T10:15
2026-10-13T10:15
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CИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" разрабатывают новые тактические способы по взятию опорных пунктов противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по данным министерства, скрытность при перемещении осуществляется с помощью средств имитации и выставления дымовой завесы по всему краю наступления. Штурмовые группы при следовании к опорному пункту учатся в движении уворачиваться от ударов БПЛА противника. При этом военнослужащие сохраняют визуальный контакт друг с другом в звеньях и парах."Подобные занятия проводятся с учетом опыта, полученного при штурмовых действиях в ходе специальной военной операции и востребованы по настоящее время. Программа подготовки постоянно совершенствуется в зависимости от характера ведения боевых действий ВСУ", – подчеркнули в Минобороны России.Ранее сообщалось, что подразделения ударных беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов у Орехова в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФВ связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, днепр, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео
Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
Российские военные под Запорожьем совершенствуют тактику взятия опорных пунктов противника
CИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" разрабатывают новые тактические способы по взятию опорных пунктов противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Практические занятия проводятся на одном из полигонов в Запорожской области. Военнослужащие отрабатывают быстрое приближение к противнику, которое достигается с использованием авто- и мототехники, а также короткими перебежками "змейкой". Целью является дезориентация противника", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным министерства, скрытность при перемещении осуществляется с помощью средств имитации и выставления дымовой завесы по всему краю наступления. Штурмовые группы при следовании к опорному пункту учатся в движении уворачиваться от ударов БПЛА противника. При этом военнослужащие сохраняют визуальный контакт друг с другом в звеньях и парах.
"Подобные занятия проводятся с учетом опыта, полученного при штурмовых действиях в ходе специальной военной операции и востребованы по настоящее время. Программа подготовки постоянно совершенствуется в зависимости от характера ведения боевых действий ВСУ", – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что подразделения ударных беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ
в укрытиях опорных пунктов у Орехова в Запорожской области.
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