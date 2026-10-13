https://crimea.ria.ru/20261013/dezorientirovat-vraga-rossiyskie-boytsy-sovershenstvuyut-taktiku-napadeniya-1160162305.html

Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения

Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения

Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" разрабатывают новые тактические способы по взятию опорных... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T10:15

2026-10-13T10:15

2026-10-13T10:15

новости сво

министерство обороны рф

днепр

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

видео

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160163005_0:13:1139:653_1920x0_80_0_0_61351fdad3d2a28bf16d88314ea42f65.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" разрабатывают новые тактические способы по взятию опорных пунктов противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, по данным министерства, скрытность при перемещении осуществляется с помощью средств имитации и выставления дымовой завесы по всему краю наступления. Штурмовые группы при следовании к опорному пункту учатся в движении уворачиваться от ударов БПЛА противника. При этом военнослужащие сохраняют визуальный контакт друг с другом в звеньях и парах."Подобные занятия проводятся с учетом опыта, полученного при штурмовых действиях в ходе специальной военной операции и востребованы по настоящее время. Программа подготовки постоянно совершенствуется в зависимости от характера ведения боевых действий ВСУ", – подчеркнули в Минобороны России.Ранее сообщалось, что подразделения ударных беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов у Орехова в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОГи сопровождают гражданский транспорт в Запорожской области"Крылатая пехота" бьет врага в Доброполье – кадры работ ВС РФВ связке с авиацией: дроноводы "Днепра" корректируют удары по ВСУ

днепр

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, днепр, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео