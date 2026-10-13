Что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю
Сделка с США по дизтопливу поддержит платежный баланс России – Силуанов
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Транзитный потенциал Евразийского континента" в Ереване
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Договоренности РФ и США о поставках российского дизтоплива на мировые рынки позволят поддержать платежный баланс России, в бюджет страны поступят доходы от деятельности нефтяных компаний, которые будут заниматься экспортом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Конечно, выгодно. Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту. Это важно для нашего платежного баланса и для компаний в первую очередь", цитирует министра РИА Новости.
Отвечая на вопрос, будут ли доходы от экспорта дизтоплива учитываться в бюджете РФ, Силуанов ответил: "У нас нет экспортных пошлин на дизель, но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему".
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.
После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.
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