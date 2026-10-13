https://crimea.ria.ru/20261013/chto-dast-rossiyskomu-byudzhetu-sdelka-s-ssha-po-dizelyu-1160179347.html

Что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю

Что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Что даст российскому бюджету сделка с США по дизелю

Договоренности РФ и США о поставках российского дизтоплива на мировые рынки позволят поддержать платежный баланс России, в бюджет страны поступят доходы от... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T16:37

2026-10-13T16:37

2026-10-13T16:37

антон силуанов

дизельное топливо

новости

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Договоренности РФ и США о поставках российского дизтоплива на мировые рынки позволят поддержать платежный баланс России, в бюджет страны поступят доходы от деятельности нефтяных компаний, которые будут заниматься экспортом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Отвечая на вопрос, будут ли доходы от экспорта дизтоплива учитываться в бюджете РФ, Силуанов ответил: "У нас нет экспортных пошлин на дизель, но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему".9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся беседу успешной, поскольку стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировой рынок.После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива – НовакВажный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с РоссиейЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, дизельное топливо, новости, россия, сша