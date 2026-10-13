https://crimea.ria.ru/20261013/bolshe-poloviny-evropeytsev-vystupayut-protiv-priema-ukrainy-v-es-1160164479.html

Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС

Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС

Скорейшее вступление Украины в Евросоюз поддерживают меньше половины европейцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецким фондом... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T11:12

2026-10-13T11:12

2026-10-13T11:12

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Скорейшее вступление Украины в Евросоюз поддерживают меньше половины европейцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецким фондом Bertelsmann, передает РИА Новости.По данным исследования, 47% граждан стран ЕС готовы поддержать прием Украины в блок в ближайшие годы. Отвергают эту инициативу 53%.Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект об изменениях конституции, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление нейтрального статуса. Документом предлагается оставить в основном законе только курс Украины на Евросоюз, убрав упоминание НАТО.Служба внешней Разведки России ранее заявила, что европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты

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европа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), украина, опрос, новости, европа, общество