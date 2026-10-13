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Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
Скорейшее вступление Украины в Евросоюз поддерживают меньше половины европейцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецким фондом... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T11:12
2026-10-13T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Скорейшее вступление Украины в Евросоюз поддерживают меньше половины европейцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецким фондом Bertelsmann, передает РИА Новости.По данным исследования, 47% граждан стран ЕС готовы поддержать прием Украины в блок в ближайшие годы. Отвергают эту инициативу 53%.Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект об изменениях конституции, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление нейтрального статуса. Документом предлагается оставить в основном законе только курс Украины на Евросоюз, убрав упоминание НАТО.Служба внешней Разведки России ранее заявила, что европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты
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европейский союз (ес), украина, опрос, новости, европа, общество
Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС поддерживают менее половины европейцев – опрос

11:12 13.10.2026
 
© Фото: Администрация Президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
© Фото: Администрация Президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Скорейшее вступление Украины в Евросоюз поддерживают меньше половины европейцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецким фондом Bertelsmann, передает РИА Новости.
По данным исследования, 47% граждан стран ЕС готовы поддержать прием Украины в блок в ближайшие годы. Отвергают эту инициативу 53%.
Среди десяти крупнейших стран ЕС наиболее скептически к членству Украины настроены жители Германии. Там скорейшее вступление Киева в союз поддерживают лишь 41% граждан. Исследование фонда в 2022 году показало, что тогда для жителей Германии этот показатель составил 60%.
Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект об изменениях конституции, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление нейтрального статуса. Документом предлагается оставить в основном законе только курс Украины на Евросоюз, убрав упоминание НАТО.
Служба внешней Разведки России ранее заявила, что европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России.
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