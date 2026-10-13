Рейтинг@Mail.ru
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/bolee-600-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-za-noch-nad-territoriey-rossii-1160160791.html
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T09:02
2026-10-13T09:02
пво
новости сво
атаки всу
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.В Калужской области в результате атаки украинских дронов повреждены здание школы и частные дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России

За ночь над территорией России уничтожены 604 украинских беспилотника

09:02 13.10.2026
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 октября до 8.00 мск 13 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
В Калужской области в результате атаки украинских дронов повреждены здание школы и частные дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОНовости СВОАтаки ВСУМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31В России будут тренировать спасателей из КНДР
11:12Больше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС
11:01Конкурс Стенина объявит победителей 2026 года в октябре в Музее Москвы
10:56ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже
10:50Стратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значит
10:37Новые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахования
10:28В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнеса
10:15Дезориентировать врага: российские бойцы совершенствуют тактику нападения
09:53В Ялте высаживают краснокнижные растения
09:43Удары по Украине: в Киеве разбиты ракетный завод и склад БПЛА
09:28В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
09:19Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
09:10Крымский мост утром во вторник – со стороны Керчи растет очередь
09:02Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
08:48В России беспилотные трактора научили работать без спутниковой навигации
08:36Самое время: зачем школьникам курс по ИИ и цифровой безопасности
08:13Три города и два района Крыма во вторник останутся без света
07:58Здание школы и дома повреждены в Калужской области после атаки дронов
07:53Где заправить машину в Крыму: данные на 13 октября
07:40Налет на Москву и область - сбиты более 417 беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния