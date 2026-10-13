https://crimea.ria.ru/20261013/bolee-600-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-za-noch-nad-territoriey-rossii-1160160791.html

Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России

Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России

За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T09:02

2026-10-13T09:02

2026-10-13T09:02

пво

новости сво

атаки всу

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.В Калужской области в результате атаки украинских дронов повреждены здание школы и частные дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)