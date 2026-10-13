https://crimea.ria.ru/20261013/bolee-600-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-za-noch-nad-territoriey-rossii-1160160791.html
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T09:02
2026-10-13T09:02
2026-10-13T09:02
пво
новости сво
атаки всу
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.В Калужской области в результате атаки украинских дронов повреждены здание школы и частные дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией России
За ночь над территорией России уничтожены 604 украинских беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 октября до 8.00 мск 13 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА.
Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
В Калужской области в результате атаки украинских дронов повреждены здание школы и частные дома.
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