Рейтинг@Mail.ru
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261013/boi-v-kharkovskoy-oblasti-i-rasshirenie-zony-kontrolya---glavnoe-iz-svodki-minoborony-1160169213.html
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны
За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T13:27
2026-10-13T13:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160169578_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ac73c04b5eb7d2feac9cbbc344d2e2d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял за сутки свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Хотомля, Погорелое, Русская Лозовая, Циркуны и Великий Бурлук Харьковской области.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад" - до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали за сутки до 160 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и артиллерийское орудие. В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" - до 40 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеНад Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотниковВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160169578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_122bd62ffcab4f7dd4714e90ea1fcf07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны

Группировка "Север" ведет бои с ВСУ в Харьковской области и расширяет зону контроля - МО

13:27 13.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял за сутки свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
"В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка Харьковской области. В ходе боевых действий за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области продолжается расширение внешней зоны контроля", - говорится в сводке.
Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Хотомля, Погорелое, Русская Лозовая, Циркуны и Великий Бурлук Харьковской области.
Сводка Минобороны РФ на 13 октября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 13 октября 2026 года
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад" - до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали за сутки до 160 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и артиллерийское орудие.
В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Днепр" - до 40 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:30Семья Сидоровых из Севастополя победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
22:33Массированная атака на Москву и Киев без разведданных США – главное
22:05Хохотуньи, пеганки и лесной конек – находки ученых в Опукском заповеднике Крыма
21:45Российские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
21:37Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске
21:33В Севастополе 37 улиц останутся без света из-за ремонта
21:22Севастополь стал одним из лучших городов для семьи в России
21:12Как в Крыму избавляют многоквартирные дома от мышей и тараканов
20:55Где в Севастополе купить бензин по 100 рублей в среду
20:4870 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
20:46Хотел поехать на свидание: в Крыму подросток угнал авто у родителей
20:32Симферополец пытался убить знакомого из ревности похожим на саблю предметом
20:02Знакомства в Сети и звонки из ФСБ – жителей Крыма обманули на 11 млн рублей
19:55Константинов заявил о прорыве в сфере образования в Крыму
19:41Губернатор Белгородчины предупредил о взрывных устройствах ВСУ в лесах области
19:26Эксперт назвал причину массированных атак ВСУ на Москву
19:17В 2027 году маткапитал в России суммарно превысит 1 млн рублей
19:02Захарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
Лента новостейМолния