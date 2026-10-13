https://crimea.ria.ru/20261013/boi-v-kharkovskoy-oblasti-i-rasshirenie-zony-kontrolya---glavnoe-iz-svodki-minoborony-1160169213.html
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны
За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T13:27
2026-10-13T13:27
2026-10-13T13:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял за сутки свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Хотомля, Погорелое, Русская Лозовая, Циркуны и Великий Бурлук Харьковской области.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад" - до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали за сутки до 160 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и артиллерийское орудие. В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" - до 40 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеНад Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотниковВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны
Группировка "Север" ведет бои с ВСУ в Харьковской области и расширяет зону контроля - МО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял за сутки свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
"В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка Харьковской области. В ходе боевых действий за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области продолжается расширение внешней зоны контроля", - говорится в сводке.
Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Хотомля, Погорелое, Русская Лозовая, Циркуны и Великий Бурлук Харьковской области.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад" - до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали за сутки до 160 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и артиллерийское орудие.
В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Днепр" - до 40 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили
604 украинских беспилотника. Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА.
Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
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