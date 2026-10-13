https://crimea.ria.ru/20261013/boi-v-kharkovskoy-oblasti-i-rasshirenie-zony-kontrolya---glavnoe-iz-svodki-minoborony-1160169213.html

Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны

Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Бои в Харьковской области и расширение зоны контроля - главное из сводки Минобороны

За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T13:27

2026-10-13T13:27

2026-10-13T13:27

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160169578_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ac73c04b5eb7d2feac9cbbc344d2e2d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1285 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял за сутки свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Хотомля, Погорелое, Русская Лозовая, Циркуны и Великий Бурлук Харьковской области.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад" - до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали за сутки до 160 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и артиллерийское орудие. В зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили 345 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" - до 40 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника. Как сообщалось, за ночь в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеНад Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотниковВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика