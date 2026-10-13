https://crimea.ria.ru/20261013/ataki-na-belgorodskuyu-oblast-dvoe-pogibli-i-16-chelovek-postradali-1160161068.html
Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T09:19
2026-10-13T09:19
2026-10-13T09:19
атаки всу
белгородская область
обстрелы белгородской области
александр шуваев
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС."За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области... Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 32 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", – написал губернатор.По его информации, ударам подверглись Белгород и 12 округов региона, сбиты и подавлены 162 беспилотника. В Белгороде, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.Кроме того, здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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атаки всу, белгородская область, обстрелы белгородской области, александр шуваев, новости сво, новости
Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали
В Белгородской области в результате украинских ударов двое погибли и 16 человек пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС.
"За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области... Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 32 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", – написал губернатор.
По его информации, ударам подверглись Белгород и 12 округов региона, сбиты и подавлены 162 беспилотника. В Белгороде, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"В Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин. Кроме того, вчера стало известно о трагической гибели мужчины, произошедшей 9 октября в Шебекино", – сообщил Шуваев.
Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 417 БПЛА
, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.
Кроме того, здание школы и частные дома получили повреждения
в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет.
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