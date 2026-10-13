https://crimea.ria.ru/20261013/ataki-na-belgorodskuyu-oblast-dvoe-pogibli-i-16-chelovek-postradali-1160161068.html

Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали

Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Атаки на Белгородскую область: двое погибли и 16 человек пострадали

Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T09:19

2026-10-13T09:19

2026-10-13T09:19

атаки всу

белгородская область

обстрелы белгородской области

александр шуваев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 16 пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем канале в МАКС."За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области... Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 32 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", – написал губернатор.По его информации, ударам подверглись Белгород и 12 округов региона, сбиты и подавлены 162 беспилотника. В Белгороде, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летели 417 БПЛА, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.Кроме того, здание школы и частные дома получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Калужскую область. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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