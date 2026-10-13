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Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом
Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом
Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T17:51
2026-10-13T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Николаев. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что в Киевской области поражен логистический склад Микуличи, используемый для хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. А в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией РоссииУдары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом

Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу в Киевской области

17:51 13.10.2026 (обновлено: 17:52 13.10.2026)
 
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Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Николаев. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Киевской области поражен логистический склад Микуличи, используемый для хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. А в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками.
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УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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