https://crimea.ria.ru/20261013/armiya-rossii-nanesla-udar-po-sukhogruzu-i-logisticheskomu-skladu-pod-kievom-1160181927.html

Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом

Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Армия России нанесла удары по сухогрузу и логистическому складу под Киевом

Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T17:51

2026-10-13T17:51

2026-10-13T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Во вторник днем российские военные поразили в Киевской области логистический склад с дронами, а также сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Николаев. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что в Киевской области поражен логистический склад Микуличи, используемый для хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. А в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поражены в том числе цех предприятия по производству ракет, локомотивное депо и склад с беспилотниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 украинских дронов уничтожены за ночь над территорией РоссииУдары по Украине сегодня: под Николаевом разбит логистический центрВ Черном море поражено судно с военным грузом для ВСУ

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2026

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украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф