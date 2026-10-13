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Аферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"

Аферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс" - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Аферисты придумали новые схемы обмана на фоне атак на "Яндекс"

На фоне ситуации с дата-центром "Яндекса" мошенники могут рассылать фальшивые сообщения от имени Yandex Cloud. Об этом во вторник предупредили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T18:53

2026-10-13T18:53

2026-10-13T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На фоне ситуации с дата-центром "Яндекса" мошенники могут рассылать фальшивые сообщения от имени Yandex Cloud. Об этом во вторник предупредили в полиции Кубани.В минувший четверг центр обработки данных "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области был поврежден в результате атаки БПЛА, его работа была полностью остановлена. В пятницу при атаке беспилотников пострадала часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире также подвергся вражескому удару и полностью остановил работу.По данным правоохранителей, мошенники могут убеждать своих жертв в том, что аккаунт якобы заблокирован из-за сбоя или данные повреждены, и просить перейти по ссылкам "для их восстановления". Кроме того, аферисты предлагают "компенсацию за простой" и для этого просят указать реквизиты или предлагают срочную миграцию данных и просят открыть приложенный файл."Компания советует проверять домен отправителя, настороженно относиться к письмам, которые требуют немедленных действий, и не открывать подозрительные вложения", – настаивают в МВД.Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центров обработки данных от вражеских атак, заявлял ранее глава Минцифры Максут Шадаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие схемы мошенники используют против семей бойцов СВО в КрымуКрымчанка "инвестировала" в мошенников больше 200 тысяч рублейБилеты "банка приколов" за гибель сына – очередная афера на Кубани

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россия, яндекс, новости, атаки всу, мвд по краснодарскому краю, мошенничество, киберпреступность