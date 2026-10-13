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Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна
Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна - РИА Новости Крым, 13.10.2026
Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна
Приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна. Работа воздушной гавани приостановлена, пишет РИА Новости со ссылкой на местную... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T16:12
2026-10-13T16:12
германия
аэропорт
самолет
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна. Работа воздушной гавани приостановлена, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.Правоохранители отмечали, что по тревоге в воздух были подняты несколько истребителей.Во вторник агентство DPA сообщило, что работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена полицией из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, при этом обстоятельства произошедшего не уточнялись.Отмечалось, в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. Представитель воздушной гавани рассказал, что перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту МайямиПри крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человекСамолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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германия, аэропорт, самолет, происшествия, новости
Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна

В Нюрнберге из-за сигнала о захвате воздушного судна закрыли аэропорт

16:12 13.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна. Работа воздушной гавани приостановлена, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
"Из кабины пилотов был передан код 7500 (захват самолета). Кроме того, пилот перестал выходить на связь по радио", - говорится в сообщении
Правоохранители отмечали, что по тревоге в воздух были подняты несколько истребителей.
Во вторник агентство DPA сообщило, что работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена полицией из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, при этом обстоятельства произошедшего не уточнялись.
Отмечалось, в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. Представитель воздушной гавани рассказал, что перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.
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