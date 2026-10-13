https://crimea.ria.ru/20261013/aeroport-nyurnberga-zakryli-iz-za-signala-o-zakhvate-sudna-1160178834.html

Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна

Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна - РИА Новости Крым, 13.10.2026

Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за сигнала о захвате судна

Приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна. Работа воздушной гавани приостановлена, пишет РИА Новости со ссылкой на местную... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T16:12

2026-10-13T16:12

2026-10-13T16:12

германия

аэропорт

самолет

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Приземлившийся в аэропорту Нюрнберга самолет подал сигнал о захвате судна. Работа воздушной гавани приостановлена, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.Правоохранители отмечали, что по тревоге в воздух были подняты несколько истребителей.Во вторник агентство DPA сообщило, что работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена полицией из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, при этом обстоятельства произошедшего не уточнялись.Отмечалось, в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. Представитель воздушной гавани рассказал, что перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту МайямиПри крушении вертолета в Саудовской Аравии погибли 14 человекСамолет с парашютистами разбился во Франции - погибли 11 человек

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2026

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германия, аэропорт, самолет, происшествия, новости