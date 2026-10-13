https://crimea.ria.ru/20261013/70-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-territoriey-rossii-za-12-chasov-1160185249.html
70 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
70 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов - РИА Новости Крым, 13.10.2026
70 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 70 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T20:48
2026-10-13T20:48
2026-10-13T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 70 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило во вторник Минобороны России.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над территорией России уничтожено 883 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеНад Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотниковВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма
70 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов
Силы ПВО за 12 часов сбили 70 украинских дронов над российскими регионами
20:48 13.10.2026 (обновлено: 20:50 13.10.2026)