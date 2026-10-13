https://crimea.ria.ru/20261013/70-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-territoriey-rossii-za-12-chasov-1160185249.html

70 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов

70 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов - РИА Новости Крым, 13.10.2026

70 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 12 часов

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 70 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T20:48

2026-10-13T20:48

2026-10-13T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 70 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило во вторник Минобороны России.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над территорией России уничтожено 883 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали городской автобус в СеверодонецкеНад Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотниковВ ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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