https://crimea.ria.ru/20261013/52-cheloveka-pogibli-ot-atak-vsu-na-regiony-rossii-za-nedelyu-1160176074.html

52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю

52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 13.10.2026

52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю

За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T15:36

2026-10-13T15:36

2026-10-13T15:36

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

происшествия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0d/1160176332_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fdd9a1a7cc33819b68f3bbc308762ceb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, формирования под контролем Киева выпустили порядка 8 500 боеприпасов по гражданским объектам на территории России."С 5 по 11 октября ранены 274 мирных жителя, в том числе 11 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории ВФУ выпустили около 8 527 боеприпасов", - уточнил он.Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.Родион Мирошник подчеркнул, что 6 октября очередным варварским актом, нарушающим международные договоренности и иммунитеты, стал преднамеренный удар украинских формирований по грузовикам и складу с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста (МККК)в Донецке."Дронные удары ВСУ были нанесены ночью и только поэтому никто из персонала организации не пострадал. Вместе с тем, в московском офисе МККК указали, что гуманитарный персонал и транспортные средства с эмблемой организации должны пользоваться уважением и защитой", - отметил посол по особым поручениям МИД РФ.9 октября сообщалось, что два человека погибли и четверо ранены, в том числе ребенок, в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ.7 октября в Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ погибла девочка, еще четверо человек, среди которых ребенок, получили ранения. Также 4 октября сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек ранены при атаке ВСУ на КалугуВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛуганскеАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, обстрелы всу, новости сво, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), происшествия, новости