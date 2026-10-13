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52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю
52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 13.10.2026
52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю
За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T15:36
2026-10-13T15:36
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его информации, формирования под контролем Киева выпустили порядка 8 500 боеприпасов по гражданским объектам на территории России."С 5 по 11 октября ранены 274 мирных жителя, в том числе 11 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории ВФУ выпустили около 8 527 боеприпасов", - уточнил он.Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.Родион Мирошник подчеркнул, что 6 октября очередным варварским актом, нарушающим международные договоренности и иммунитеты, стал преднамеренный удар украинских формирований по грузовикам и складу с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста (МККК)в Донецке."Дронные удары ВСУ были нанесены ночью и только поэтому никто из персонала организации не пострадал. Вместе с тем, в московском офисе МККК указали, что гуманитарный персонал и транспортные средства с эмблемой организации должны пользоваться уважением и защитой", - отметил посол по особым поручениям МИД РФ.9 октября сообщалось, что два человека погибли и четверо ранены, в том числе ребенок, в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ.7 октября в Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ погибла девочка, еще четверо человек, среди которых ребенок, получили ранения. Также 4 октября сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек ранены при атаке ВСУ на КалугуВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛуганскеАтака на ЛНР: под ударами Киева погибли и ранены взрослые и ребенок
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РИА Новости Крым
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96
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атаки всу, обстрелы всу, новости сво, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), происшествия, новости
52 человека погибли от атак ВСУ на регионы России за неделю

52 человека погибли и 274 пострадали за неделю от украинских атак - Мирошник

15:36 13.10.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирным жителям
Последствия атак ВСУ по мирным жителям
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За неделю жертвами атак ВСУ стали 326 мирных жителей, из них 52 человека, включая пятерых детей, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За прошедшие семь дней от преступных действий украинских боевиков, нарушающих нормы Международного гуманитарного права (МГП), погибли, как минимум 52 мирных жителя, в том числе пять несовершеннолетних", - написал Мирошник в своем канале в МАКС.
По его информации, формирования под контролем Киева выпустили порядка 8 500 боеприпасов по гражданским объектам на территории России.
"С 5 по 11 октября ранены 274 мирных жителя, в том числе 11 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории ВФУ выпустили около 8 527 боеприпасов", - уточнил он.
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирным жителям
Последствия атак ВСУ по мирным жителям
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.
Родион Мирошник подчеркнул, что 6 октября очередным варварским актом, нарушающим международные договоренности и иммунитеты, стал преднамеренный удар украинских формирований по грузовикам и складу с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста (МККК)в Донецке.
"Дронные удары ВСУ были нанесены ночью и только поэтому никто из персонала организации не пострадал. Вместе с тем, в московском офисе МККК указали, что гуманитарный персонал и транспортные средства с эмблемой организации должны пользоваться уважением и защитой", - отметил посол по особым поручениям МИД РФ.
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирным жителям
Последствия атак ВСУ по мирным жителям
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
9 октября сообщалось, что два человека погибли и четверо ранены, в том числе ребенок, в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ.
7 октября в Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ погибла девочка, еще четверо человек, среди которых ребенок, получили ранения. Также 4 октября сообщалось, что одна женщина скончалась в больнице после вечернего удара украинских беспилотников по центру Белгорода. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.
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Атаки ВСУОбстрелы ВСУНовости СВОРодион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПроисшествияНовости
 
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