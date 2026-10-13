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16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в среду - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в среду
16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в среду - РИА Новости Крым, 13.10.2026
16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в среду
В среду, 14 октября, 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света. Запланированное ранее на 13 октября отключение электроэнергии... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T06:56
2026-10-13T06:56
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
красногвардейский район
энергосистема крыма
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света. Запланированное ранее на 13 октября отключение электроэнергии перенесено. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в своем канале в МАКС.Уточняется, что будут обесточены населенные пункты Красногвардейское, Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Клепинино, Кремневка, Известковое, Калинино, Александровка, Краснодарка, Карповка, Ястребовка, Вишняковка, Победино.Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алупка останется без света в понедельникВ трех селах под Севастополем восстановлено энергоснабжениеПочти 50 поселков Джанкойского района на следующей неделе останутся без воды
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отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, красногвардейский район, энергосистема крыма, электроэнергия
16 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма обесточат в среду

В Крыму 16 населенных пунктов Красногвардейского района останутся без света 14 октября

06:56 13.10.2026
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В среду, 14 октября, 16 сел и поселков Красногвардейского района Крыма останутся без света. Запланированное ранее на 13 октября отключение электроэнергии перенесено. Об этом сообщил глава администрации региона Василий Грабован в своем канале в МАКС.
"Красногвардейцы, РЭС перенес работы с 13 октября на 14 октября. Не будет света с 09:00 до 18:00", – говорится в сообщении.
Уточняется, что будут обесточены населенные пункты Красногвардейское, Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Клепинино, Кремневка, Известковое, Калинино, Александровка, Краснодарка, Карповка, Ястребовка, Вишняковка, Победино.
Ранее сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.
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