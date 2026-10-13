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140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 13.10.2026
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140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года
140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 13.10.2026
140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года
С января 2026 года особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма посетило около 140 тысяч туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 13.10.2026
2026-10-13T18:33
2026-10-13T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С января 2026 года особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма посетило около 140 тысяч туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора по общим вопросам ФБГУ "Заповедный Крым" Заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский.По словам директора ФБГУ "Заповедный Крым", самые популярные маршруты, как это было и раньше, это маршруты вдоль дороги Ялта - Бахчисарай в сторону Ай-Петри.Владимир Добровольский также рассказал, что в данное время подсчитан примерный урон после масштабного пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике, произошедшего этим летом."Мы знаем сейчас точную площадь – 185 гектаров. На данный момент ущерб подсчитывается в размере около 77 млн рублей. Таких сильных пожаров на территории Ялтинского горно-лесного заповедника у нас не было около 10 лет, но на территории заповедника лесные насаждения никогда не восстанавливаются – на то он и заповедник, тут происходят естественные процессы, поэтому будем наблюдать воочию, как это все будет природа сама восполнять", - поделился он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньЕжегодные компенсаторные высадки помогают восстановить потери крымского леса – специалистВ России растет число посещений особо охраняемых природных территорий
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года

Какие маршруты выбирают туристы в заповедниках Крыма

18:33 13.10.2026
 
© Правительство РоссииВ Крыму появится государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"
В Крыму появится государственный природный заповедник Мыс Мартьян
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С января 2026 года особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма посетило около 140 тысяч туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора по общим вопросам ФБГУ "Заповедный Крым" Заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский.
"Это - официально оформленные разрешения. Из них около 50 тысяч - платные разрешения. Все остальные – местные жители и льготные категории граждан. Если приводить статистику прошлого года, то на данный момент, если мы берем платные туристические разрешения, в четыре раза уменьшилось количество посещений", - обозначил он.
По словам директора ФБГУ "Заповедный Крым", самые популярные маршруты, как это было и раньше, это маршруты вдоль дороги Ялта - Бахчисарай в сторону Ай-Петри.
Владимир Добровольский также рассказал, что в данное время подсчитан примерный урон после масштабного пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике, произошедшего этим летом.
"Мы знаем сейчас точную площадь – 185 гектаров. На данный момент ущерб подсчитывается в размере около 77 млн рублей. Таких сильных пожаров на территории Ялтинского горно-лесного заповедника у нас не было около 10 лет, но на территории заповедника лесные насаждения никогда не восстанавливаются – на то он и заповедник, тут происходят естественные процессы, поэтому будем наблюдать воочию, как это все будет природа сама восполнять", - поделился он.
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