https://crimea.ria.ru/20261013/140-tysyach-chelovek-posetili-zapovedniki-kryma-s-nachala-goda-1160179018.html

140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года

140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года - РИА Новости Крым, 13.10.2026

140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года

С января 2026 года особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма посетило около 140 тысяч туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 13.10.2026

2026-10-13T18:33

2026-10-13T18:33

2026-10-13T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С января 2026 года особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма посетило около 140 тысяч туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора по общим вопросам ФБГУ "Заповедный Крым" Заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский.По словам директора ФБГУ "Заповедный Крым", самые популярные маршруты, как это было и раньше, это маршруты вдоль дороги Ялта - Бахчисарай в сторону Ай-Петри.Владимир Добровольский также рассказал, что в данное время подсчитан примерный урон после масштабного пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике, произошедшего этим летом."Мы знаем сейчас точную площадь – 185 гектаров. На данный момент ущерб подсчитывается в размере около 77 млн рублей. Таких сильных пожаров на территории Ялтинского горно-лесного заповедника у нас не было около 10 лет, но на территории заповедника лесные насаждения никогда не восстанавливаются – на то он и заповедник, тут происходят естественные процессы, поэтому будем наблюдать воочию, как это все будет природа сама восполнять", - поделился он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Ялты – борьба с огнем идет двенадцатый деньЕжегодные компенсаторные высадки помогают восстановить потери крымского леса – специалистВ России растет число посещений особо охраняемых природных территорий

заповедники крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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