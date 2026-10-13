140 тысяч человек посетили заповедники Крыма с начала года
Какие маршруты выбирают туристы в заповедниках Крыма
© Правительство РоссииВ Крыму появится государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. С января 2026 года особо охраняемые природные территории (ООПТ) Крыма посетило около 140 тысяч туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора по общим вопросам ФБГУ "Заповедный Крым" Заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский.
"Это - официально оформленные разрешения. Из них около 50 тысяч - платные разрешения. Все остальные – местные жители и льготные категории граждан. Если приводить статистику прошлого года, то на данный момент, если мы берем платные туристические разрешения, в четыре раза уменьшилось количество посещений", - обозначил он.
По словам директора ФБГУ "Заповедный Крым", самые популярные маршруты, как это было и раньше, это маршруты вдоль дороги Ялта - Бахчисарай в сторону Ай-Петри.
Владимир Добровольский также рассказал, что в данное время подсчитан примерный урон после масштабного пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике, произошедшего этим летом.
"Мы знаем сейчас точную площадь – 185 гектаров. На данный момент ущерб подсчитывается в размере около 77 млн рублей. Таких сильных пожаров на территории Ялтинского горно-лесного заповедника у нас не было около 10 лет, но на территории заповедника лесные насаждения никогда не восстанавливаются – на то он и заповедник, тут происходят естественные процессы, поэтому будем наблюдать воочию, как это все будет природа сама восполнять", - поделился он.
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