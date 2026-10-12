https://crimea.ria.ru/20261012/zhitel-kubani-nashel-v-lesu-pri-zagotovke-drov-oruzheynyy-sklad-1160146806.html

Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад

Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад

Житель Кубани еще 12 лет назад нашел в лесу целый оружейных арсенал и оставил их у себя. За незаконное хранение оружия и боеприпасов ему грозит до трех лет... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T21:49

2026-10-12T21:49

2026-10-12T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Житель Кубани еще 12 лет назад нашел в лесу целый оружейных арсенал и оставил их у себя. За незаконное хранение оружия и боеприпасов ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в краевом главке МВД."70-летний житель Успенского района около 12 лет назад при заготовке дров нашел в лесу оружие и боеприпасы и, вместо того чтобы добровольно сдать в полицию, спрятал и хранил у себя дома", - говорится в сообщении.Уголовное дело, возбужденное в отношении кубанца, уже направлено в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил "условку" за незаконное оружие и взрывчаткуВ Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цеховКрымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, закон и право, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, новости