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Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад
Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад
Житель Кубани еще 12 лет назад нашел в лесу целый оружейных арсенал и оставил их у себя. За незаконное хранение оружия и боеприпасов ему грозит до трех лет... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T21:49
2026-10-12T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Житель Кубани еще 12 лет назад нашел в лесу целый оружейных арсенал и оставил их у себя. За незаконное хранение оружия и боеприпасов ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в краевом главке МВД."70-летний житель Успенского района около 12 лет назад при заготовке дров нашел в лесу оружие и боеприпасы и, вместо того чтобы добровольно сдать в полицию, спрятал и хранил у себя дома", - говорится в сообщении.Уголовное дело, возбужденное в отношении кубанца, уже направлено в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец получил "условку" за незаконное оружие и взрывчаткуВ Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цеховКрымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже
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оружие, закон и право, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, новости
Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад

Жителю Кубани грозит до трех лет колонии за найденный в лесу арсенал оружия и боеприпасов

21:49 12.10.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСЖитель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад
Житель Кубани нашел в лесу при заготовке дров оружейный склад
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Житель Кубани еще 12 лет назад нашел в лесу целый оружейных арсенал и оставил их у себя. За незаконное хранение оружия и боеприпасов ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в краевом главке МВД.
"70-летний житель Успенского района около 12 лет назад при заготовке дров нашел в лесу оружие и боеприпасы и, вместо того чтобы добровольно сдать в полицию, спрятал и хранил у себя дома", - говорится в сообщении.
В ходе обыска правоохранители изъяли у обвиняемого 72 патрона, восемь банок с порохом, три гладкоствольных ружья, пневматическое ружье Hatsan калибра 4.5, ствол с затворной рамой, приклад со ствольной коробкой, тубус РПГ-18 без боевого заряда, а также обрез, который мужчина самостоятельно сделал из найденного охотничьего ружья, перечислили в МВД.
Уголовное дело, возбужденное в отношении кубанца, уже направлено в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился.
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