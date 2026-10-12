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Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев
Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев - РИА Новости Крым, 12.10.2026
Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев
Страны Запада пытаются организовать перехваты российских судов в Балтийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Николая... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T17:04
2026-10-12T17:04
балтийское море
великобритания
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безопасность
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николай патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Страны Запада пытаются организовать перехваты российских судов в Балтийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Николая Патрушева.Ранее Николай Патрушев заявлял, что НАТО планирует новые теракты против российских сухогрузов, трубопроводов и танкеров.7 января нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России. Они возвращены на родину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободуПольша заявила о перехвате над Балтикой российского самолета Ил-20Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской области
https://crimea.ria.ru/20261009/nato-provedet-yadernye-voennye-ucheniya-na-yuge-evropy-1160084934.html
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РИА Новости Крым
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96
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балтийское море, великобритания, бельгия, коллективный запад, в мире, безопасность, новости, николай патрушев
Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев

Лондон и Брюссель разрабатывают план по блокаде Балтийского моря и его проливов - Патрушев

17:04 12.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Калининград"
Большой десантный корабль Калининград - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости . Михаил Голенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Страны Запада пытаются организовать перехваты российских судов в Балтийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Николая Патрушева.
"Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов", - сказал Патрушев в ходе переговоров с министром транспорта КНР Лю Вэем в Китае.
Ранее Николай Патрушев заявлял, что НАТО планирует новые теракты против российских сухогрузов, трубопроводов и танкеров.
7 января нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России. Они возвращены на родину.
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