https://crimea.ria.ru/20261012/zapad-razrabatyvaet-plan-blokady-baltiyskogo-morya---patrushev-1160152262.html

Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев

Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев - РИА Новости Крым, 12.10.2026

Запад разрабатывает план блокады Балтийского моря - Патрушев

Страны Запада пытаются организовать перехваты российских судов в Балтийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Николая... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T17:04

2026-10-12T17:04

2026-10-12T17:04

балтийское море

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коллективный запад

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николай патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Страны Запада пытаются организовать перехваты российских судов в Балтийском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Николая Патрушева.Ранее Николай Патрушев заявлял, что НАТО планирует новые теракты против российских сухогрузов, трубопроводов и танкеров.7 января нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России. Они возвращены на родину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободуПольша заявила о перехвате над Балтикой российского самолета Ил-20Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской области

https://crimea.ria.ru/20261009/nato-provedet-yadernye-voennye-ucheniya-na-yuge-evropy-1160084934.html

балтийское море

великобритания

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, великобритания, бельгия, коллективный запад, в мире, безопасность, новости, николай патрушев