https://crimea.ria.ru/20261012/za-2026-god-v-krymu-188-peshekhodov-popali-pod-kolesa-avto-1160135704.html

За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто

За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто - РИА Новости Крым, 12.10.2026

За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто

За девять месяцев 2026 года в Крыму совершено 188 наездов на пешеходов. В 44 случаях происшествия закончились летальным исходом, сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 12.10.2026

2026-10-12T20:05

2026-10-12T20:05

2026-10-12T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За девять месяцев 2026 года в Крыму совершено 188 наездов на пешеходов. В 44 случаях происшествия закончились летальным исходом, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что 69 ДТП произошло в темное время суток. Из количества аварий на пешеходных переходах 89% произошли на нерегулируемых переходах.Вместе с тем, 111 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине водителей. В них 18 человек погибли и 98 получили ранения.По собственной неосторожности пешеходов произошло 89 аварий, в которых 29 человек погибли и 60 ранены.Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано более 3 миллионов нарушений ПДД с начала года. Основным нарушением, которое фиксируется наиболее часто, является превышение допустимой скорости движения автотранспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи насмерть сбили пешеходаПодросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, пешеход, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым