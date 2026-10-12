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За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто
За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто - РИА Новости Крым, 12.10.2026
За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто
За девять месяцев 2026 года в Крыму совершено 188 наездов на пешеходов. В 44 случаях происшествия закончились летальным исходом, сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-12T20:05
2026-10-12T20:05
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
пешеход
госавтоинспекция крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За девять месяцев 2026 года в Крыму совершено 188 наездов на пешеходов. В 44 случаях происшествия закончились летальным исходом, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что 69 ДТП произошло в темное время суток. Из количества аварий на пешеходных переходах 89% произошли на нерегулируемых переходах.Вместе с тем, 111 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине водителей. В них 18 человек погибли и 98 получили ранения.По собственной неосторожности пешеходов произошло 89 аварий, в которых 29 человек погибли и 60 ранены.Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано более 3 миллионов нарушений ПДД с начала года. Основным нарушением, которое фиксируется наиболее часто, является превышение допустимой скорости движения автотранспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи насмерть сбили пешеходаПодросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
дтп в крыму и севастополе, происшествия, пешеход, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым
За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто

В Крыму с начала года совершено 188 наездов на пешеходов

20:05 12.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. За девять месяцев 2026 года в Крыму совершено 188 наездов на пешеходов. В 44 случаях происшествия закончились летальным исходом, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
"На территории Республики Крым за девять месяцев произошло 188 наездов на пешеходов. В которых 44 человека погибли и 149 пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 69 ДТП произошло в темное время суток. Из количества аварий на пешеходных переходах 89% произошли на нерегулируемых переходах.
Вместе с тем, 111 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине водителей. В них 18 человек погибли и 98 получили ранения.
По собственной неосторожности пешеходов произошло 89 аварий, в которых 29 человек погибли и 60 ранены.
Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировано более 3 миллионов нарушений ПДД с начала года. Основным нарушением, которое фиксируется наиболее часто, является превышение допустимой скорости движения автотранспорта.
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